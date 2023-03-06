У Києві 9 березня пролунають звуки пострілів: у КМДА пояснили причину

Жителів міста закликали цього дня планувати маршрути ретельніше, оскільки частину наближених доріг буде перекрито.

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В одному з районів Києва проведуть слідчий експеримент, через який лунатимуть сильні постріли, а також перекрито частину доріг. Як повідомили в КМДА, небезпеки для місцевих жителів немає, а заплановано захід на 9 березня.

Державне бюро розслідувань проводитиме слідчий експеримент, тож мешканці столичного мікрорайону Осокорки чутимуть гучні звуки. Можливо, частина доріг буде перекрита, до чого містянам варто бути готовими.

"Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня в період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120 Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", — ідеться в повідомленні.

Киян закликали врахувати цю інформацію під час планування дня та маршрутів, а головне — зберігати спокій під час звуків пострілів. Жодної небезпеки для містян немає, і пов'язані гучні звуки виключно зі слідчим експериментом.

"А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки чи авто без необхідності", — підсумували в КМДА.

Нагадаємо, 28 лютого в КМДА заявляли, що Київ має план дій на випадок повторного нападу Росії на столицю. Заступник мера Микола Поворозник сподівається, що загарбники не ризикнуть удруге піти на штурм української столиці, але запевняють, що влада й містяни готові до захисту.