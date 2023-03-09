Снежный шторм накрыл Карпаты: украинцев предупреждают о лавинной опасности (фото)

Из-за ухудшения погодных условий, по словам спасателей, в горах резко снизилась видимость, а скорость воздуха на отдельных участках составляет 28 м/с.

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Оранжевый уровень опасности был объявлен в горах в связи с вероятностью схода лавин. Об этом 9 марта сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Специалисты отметили, что наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Зафиксированы высокие показатели высокой влажности, на высокогорье дует сильный ветер. Видимость значительно ухудшилась из-за тумана (видимость до 20 метров).

Утром 9 марта на горе Пип Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -3°С, ветер западный, 22 м/с, порывы до 28 м/с.

Спасатели предупредили туристов о вероятности схода лавин в Карпатах. Все посетители призывали быть осмотрительными и не оставлять безопасные места без надобности. Не стоит также отправляться в отдаленные районы, где спасатели смогут оперативно добраться до соответствующих локаций во время шторма.

По информации Укргидрометцентра, значительная лавинная опасность сохраняется. Особенно это касается высокогорья на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

По информации синоптиков, 9 марта на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренный дождь фиксируют в западных областях. В северных регионах небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. В общей сложности ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с.

Показатели температуры днем составят 7-12 градусов тепла (на Волыни и Ривненщине 4-9 градусов), в центральных, южных областях и на территории временного оккупированного Крыма воздух прогреется до 13-18 градусов.

Ранее Фокус сообщал, что в конце февраля спасатели показали заснеженные Карпаты после пятидневного шторма. Долгое время на горе Пип Иван сохранялась облачная погода. Температура воздуха опустилась до -8 градусов. Представители ГСЧС предупредили о высоком риске схода лавин и призвали туристов быть осмотрительными.