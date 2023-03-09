Сніговий шторм накрив Карпати: українців попереджають про лавинну небезпеку (фото)

Через погіршення погодних умов, зі слів рятувальників, у горах різко знизилася видимість, а швидкість повітря на окремих ділянках становить 28 м/с.

Related video

Помаранчевий рівень небезпеки оголосили у горах у зв'язку з ймовірністю сходження лавин. Про це 9 березня повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Фахівці зазначили, що спостерігається значне погіршення погодних умов. Зафіксовані високі показники високої вологості, на високогір'ї дме потужний вітер. Видимість значно погіршилася через туман (видимість до 20 метрів).

Зранку 9 березня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність. Температура повітря -3°С, Вітер західний, 22 м/с, пориви до 28 м/с.

Рятувальники попередили туристів стосовно ймовірності сходження лавин у Карпатах. Усіх відвідувачі курортів закликали бути обачними та не залишати безпечні місця без потреби. Не варто також відправлятися у віддалені райони, де рятувальники матимуть змоги оперативно дістатися відповідних локацій під час шторму.

За інформацією Укргідрометцентру, значна лавинна небезпека зберігається. Особливо це стосується високогір’я на території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

За інформацією синоптиків, 9 березня на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Помірний дощ фіксують у західних областях. У північних регіонах невеликий дощ, на решті території — без істотних опадів.

Вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Загалом вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с.

Показники температури вдень становитимуть 7-12° тепла (на Волині та Рівненщині 4-9°), у центральних, південних областях та на території тимчасового окупованого Криму повітря прогріється до 13-18°.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці лютого рятувальники показали засніжені Карпати після п'ятиденного шторму. Тривалий час на горі Піп Іван зберігалася хмарна погода. Температура повітря опустилася до -8 градусів. Представники ДСНС попередили стосовно високого ризику сходження лавин та закликали туристів бути обачними.