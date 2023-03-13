+18 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

По словам синоптика Наталки Диденко, уже на этих выходных в большинство регионов вернется весеннее тепло.

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В Украине наступит резкое потепление уже во вторник, 14 марта. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, заметно потеплеет в западных областях, там в течение дня ожидается от +12 до +18 градусов по шкале Цельсия. В большинстве других регионов потеплеет чуть меньше — от +10 до +16 градусов.

А вот в остальные будние дни будет сохранятся прохладная погода. На выходных по прогнозу в Украину придет потепление.

"В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг почти повсюду, а ближайшие суббота и воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло", — рассказала Наталка Диденко.

Погода в Киеве во вторник, 14 марта

После пасмурных выходных и дождливого понедельника 14 марта в Киеве стоит ожидать теплую погоду. Температура воздуха в столице достигнет +12, +13 градусов. Но вместе с тем в Киеве во вторник ожидается сильный ветер.

Когда в Украине наступит потепление +15 градусов

Согласно данным портала Weather Forecast, в четверг, 23 марта в Украину придет потепление. В южных регионах температура воздуха составил до +15 градусов, в остальной части Украины столбики термометров будут сохраняться на уровне +10,+12 градусов.

25 марта в Украине наступит заметное потепление

С 24 марта также ожидается потепление в западных регионах, там погода превысит +15 градусов, а с 25 марта — от +20 градусов. В остальной части Украины также потеплеет — температура не опустится ниже +13,+14 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, 1 марта командующий Силами поддержки ВСУ генерал Дмитрий Герега рассказал, как прогноз погоды помогает военным планировать свои операции. В частности, точный прогноз помог при освобождении Харьковской области.