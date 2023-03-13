+18 градусів: синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління

За словами синоптикині Наталки Діденко, вже цими вихідними до більшості регіонів повернеться весняне тепло.

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В Україні настане різке потепління вже у вівторок, 14 березня. Про це розповіла синоптикин Наталка Діденко у своєму "Телеграм"-каналі.

За її словами, помітно потеплішає в західних областях, там протягом дня очікується від +12 до +18 градусів за шкалою Цельсія. У більшості інших регіонів потеплішає трохи менше — від +10 до +16 градусів.

А ось в інші будні дні зберігатиметься прохолодна погода. У вихідні, за прогнозом, в Україну прийде потепління.

"У середу суттєво похолодає в західних областях, у четвер майже всюди, а найближчі субота й неділя знову повернуть в Україну весняне тепло", — розповіла Наталка Діденко.

Погода в Києві у вівторок, 14 березня

Після похмурих вихідних і дощового понеділка 14 березня в Києві варто очікувати на теплу погоду. Температура повітря в столиці досягне +12, +13 градусів. Але водночас у Києві у вівторок очікується сильний вітер.

Коли в Україні настане потепління +15 градусів

За даними порталу Weather Forecast, у четвер, 23 березня, в Україну прийде потепління. У південних регіонах температура повітря складе до +15 градусів, у решті України стовпчики термометрів зберігатимуться на рівні +10, +12 градусів.

25 березня в Україні настане помітне потепління

Із 24 березня також очікується потепління в західних регіонах, там погода перевищить +15 градусів, а з 25 березня — від +20 градусів. У решті України також потеплішає — температура не опуститься нижче за +13, +14 градусів за шкалою Цельсія.

Нагадаємо, 1 березня командувач Силами підтримки ЗСУ генерал Дмитро Герега розповів, як прогноз погоди допомагає військовим планувати свої операції. Зокрема, точний прогноз допоміг у звільненні Харківської області.