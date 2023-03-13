Загранпаспорта с некорректной транслитерацией аннулироваться не будут, — ГМС

По словам представителя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Романа Бабия, признанные недействительными паспорта восстановят. Примерно у 34 тысяч украинцев имеются документы с разной транслитерацией.

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Загранпаспорта, транслитерация фамилий в которых отличается от ID-карты, миграционная служба Украины не будет считать недействительными. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий.

По его словам, примерно у 34 тысяч украинских граждан загранпаспорта с разной транслитерацией, чем недовольны европейские чиновники, так как некоторые украинцы злоупотребляют этим обстоятельством, чтобы обойти ограничения на пребывание за рубежом и получить помощь на разные удостоверения личности.

"А на бумаге (или в электронной базе) разное написание – значит не один и тот же человек", — пояснил представитель комитета Верховной Рады.

Проблему предлагается решить увещеваниями. Украинцев с такими документами попросят заменить их по истечении срока действия.

То, что паспорта не будут аннулироваться, подтвердила и председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Прежде руководство Государственной миграционной службы заявляло, что действительным будет считаться последний выданный документ, а предыдущие — аннулироваться. Чиновники призвали граждан сверить свои внутренние и загранпаспорта и выяснить, нет ли ошибок в транслитерации имени и фамилии.

Отличия в написании связаны с тем, что в феврале этого года в системе оформления биометрических паспортных документов обновилось ПО.

По словам Натальи Науменко, текущий процесс признания загранпаспортов недействительными остановят, а паспорта, которые прежде признавались таковыми, восстановят в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники погранслужбы задержали мужчину с поддельным паспортом в поезде в Венгрию. На станции Чоп мужчина показал документ гражданина Нигерии, который оказался фальшивым.