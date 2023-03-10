Часть украинских паспортов признают недействительными: что нужно знать владельцам

В Государственной миграционной службе граждан призвали проверить свои внутренние и загранпаспорта на предмет разницы в транслитерации имени и фамилии.

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В ближайшее время часть загранпаспортов и ID-карт в Украине признают недействительными. Такие меры вынуждены ввести из-за проблем с транслитерацией в этих документах, проинформировали в Государственной миграционной службе Украины.

В ведомстве объяснили, что в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Из-за этого возникла разница в транслитерации имен и фамилий украинцев.

Поэтому сложилась ситуация, когда в паспорте для выезда за границу и в ID-карте, которая является внутренним паспортом гражданина Украины, неидентичны личные данные владельца.

"При разнице транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ", — объяснили украинцам в Государственной миграционной службе Украины.

Сотрудники ведомства еще раз призвали украинцев проверить свои документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы или в "Паспортный сервис".

Напомним, 10 января паспорт Украины стал лучшим среди стран СНГ в рейтинге Henley & Partners. Он оказался самым выгодным среди стран бывшего СССР, по нему можно въехать без предварительного получения визы в 144 страны.

Ранее Фокус писал, как в несколько кликов проверить состояние готовности документов. Для удобства на официальном сайте МВД есть специальный раздел под названием "Проверка состояния оформления документов". Для этого нужно будет ввести номер документа, на основании которого происходит восстановление.