Частину українських паспортів визнають недійсними: що потрібно знати власникам

У Державній міграційній службі громадян закликали перевірити свої внутрішні та закордонні паспорти на предмет різниці у транслітерації імені та прізвища.

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Найближчим часом частина закордонних паспортів та ID-карток в Україні визнають недійсними. Такі заходи змушені запровадити через проблеми з транслітерацією у цих документах, поінформували у Державній міграційній службі України.

У відомстві пояснили, що в лютому 2023 року у системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Через це виникла різниця у транслітерації імен та прізвищ українців.

Тому склалася ситуація, коли у паспорті для виїзду за кордон та в ID-картці, яка є внутрішнім паспортом громадянина України, неідентичні особисті дані власника.

"При різниці транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ", — пояснили українцям у Державній міграційній службі України.

Співробітники відомства ще раз закликали українців перевірити свої документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби або до "Паспортного сервісу".

Нагадаємо, 10 січня Український паспорт став найкращим серед країн СНД у рейтингу Henley & Partners. Він виявився найвигіднішим серед країн колишнього СРСР, ним можна в'їхати без попереднього отримання візи до 144 країн.

Раніше Фокус писав, як у декілька кліків перевірити стан готовності документів. Для зручності на офіційному сайті МВС є спеціальний розділ під назвою "Перевірка стану оформлення документів". Для цього потрібно буде ввести номер документа, на підставі якого відбувається поновлення.