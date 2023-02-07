Як за кілька кліків перевірити стан готовності документів: інструкція від МВС (відео)

Українцям нагадали про важливу процедуру для оформлення документів. Спеціально для тих, хто любить стежити за всіма процесами.

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У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про те, як швидко без проблем перевірити стан оформлення ваших документів. Про це йдеться на сторінках відомства у соціальних мережах.

Під час війни втрата документів стала поширеною проблемою серед українців, і зараз у паспортних столах черги тих, хто бажає їх відновити. Однак найчастіше питання досі звучить так: "Як перевірити стан готовності паспорта чи будь-яких інших посвідчень особи".

Для зручності на офіційному сайті є спеціальний розділ під назвою "Перевірка стану оформлення документів". Для цього потрібно буде ввести номер документа, на підставі якого відбувається поновлення.

"Зокрема, йдеться про готовність паспорта у вигляді ID-картки та паспорта виїзду за кордон, види на тимчасове або постійне проживання, а також продовження терміну перебування в Україні та надання дозволу на імміграцію в Україну", — йдеться у повідомленні МВС.

До речі, на сьогодні Державна міграційна служба оформляє паспорт громадянина України у формі ID-картки упродовж 20 чи 10 робочих днів — все залежить від терміновості. Ціна теж може відрізнятися: 450 та 820 гривень відповідно.

Нагадаємо, що 1 лютого Україна відмовилася оформляти документи білоруському добровольцю та його дружині, про що він особисто повідомив у себе у Twitter. Олексій Лазарєв зазначив, що документи у нього відмовилися приймати під час телефонної розмови, і тепер він чекатиме на письмове підтвердження цієї інформації.

Також, 10 січня паспорт України став найкращим серед країн СНД у рейтингу Henley & Partners. Він виявився найвигіднішим серед країн колишнього СРСР, ним можна в'їхати без попереднього отримання візи до 144 країн.