Как в несколько кликов проверить состояние готовности документов: инструкция от МВД (видео)

Украинцам напомнили о важной процедуре при оформлении документов. Специально для тех, кто любит следить за всеми процессами.

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В Министерстве внутренних дел Украины напомнили о том, как можно быстро без заморочек проверить состояние оформления ваших документов. Об этом говорится на страницах ведомства в социальных сетях.

Во время войны потеря документов стала распространенной проблемой среди украинцев, и сейчас в паспортных столах очереди из тех, кто желает их восстановить. Однако самый частый вопрос до сих пор звучит так: "Как проверить состояние готовности паспорта, или любых других удостоверений личности".

Для удобства на официальном сайте ведомства есть специальный раздел под названием "Проверка состояния оформления документов". Для этого нужно будет ввести номер документа, на основании которого происходит восстановление.

"В частности, речь идет о готовности паспорта в виде ID-карты и паспорта выезда за границу, видах на временное или постоянное проживание, а также продлении срока пребывания в Украине и предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину", — говорится в сообщении МВД.

К слову, на сегодняшний день Государственная миграционная служба оформляем паспорт гражданина Украины в форме ID-карты в течении 20 или 10 рабочих дней — все зависит от срочности. Цена тоже может отличаться: 450 и 820 гривен соответственно.

Напомним, что 1 февраля Украина отказалась оформлять документы белорусскому добровольцу и его жене, о чем он лично сообщил у себя в Twitter. Алексей Лазарев отметил, что документы у него отказались принимать в ходе телефонного разговора, и теперь он будет ждать письменного подтверждения этой информации.

Также, 10 января паспорт Украины стал лучшим среди стран СНГ в рейтинге Henley & Partners. Он оказался самым выгодным среди стран бывшего СССР, по нему можно въехать без предварительного получения визы в 144 страны.