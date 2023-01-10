Паспорт Украины стал лучшим среди стран СНГ в рейтинге Henley & Partners (фото)

Украинский паспорт оказался самым выгодным среди стран бывшего СССР, по нему можно въехать без предварительного получения визы в 144 страны. В случае вступления в Евросоюз, документ станет еще ценнее и попадет в десятку лидеров.

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Украинский паспорт потерял одну позицию в рейтинге Индекса паспортов мира от компании Henley & Partners. К началу 2023 года документ переместился с 35-го на 36-е место.

Обладатели паспорта гражданина Украины могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 144 страны. Всего в рейтинг вошли паспорта 109 стран.

Паспорт Украины оказался самым выгодным среди стран постсоветского пространства.

Рейтинг паспортов стран бывшего СССР:

Украина – 144 страны; Россия – 118; Беларусь – 78; Казахстан – 76; Азербайджан – 70; Армения — 66; Таджикистан — 60 Узбекистан — 59. Туркменистан — 53.

"Все страны постсоветского пространства показали существенный прогресс за последнее десятилетие. Украина и Грузия существенно улучшили показатели благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году", — отметили специалисты.

[ + – ] С паспортом Украины можно путешествовать без визы в 144 страны

Если Украина вступит в Евросоюз, ее позиции в рейтинге значительно вырастут, страна может войти в десятку лидеров.

Лидеры в рейтинге паспортов

Япония занимает первое место в Индексе паспортов мира. Граждане этой страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) в 193 страны. Южная Корея и Сингапур разделяют второе место (192 безвизовых направления).

На третьем месте — паспорта Германия и Испания (190 направлений).

Четвертое место занимают Италия, Люксембург и Финляндия – 189 стран.

Пятое место разделили Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция – 188.

Последнее место принадлежит паспорту Афганистана, с ним пустят в 27 стран.

Рейтинг Henley & Partners выходит более 5 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Напомним, что в 2021 году Украина была на 37 месте в рейтинге Индекса паспортов мира от Henley & Partners. В то время по украинскому паспорту без визы можно было заехать в 137 стран.

В Украине с 1 ноября 2022 года подорожала услуга срочного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Сделать загранпаспорт за 3 или 7 дней обойдется в 992 гривны. Оформление паспорта гражданина Украины за 10 дней подорожало с 252 до 496 гривен.

Кабмин Украины в июне прошлого года утвердил реализацию проекта оформления украинского паспорта и загранпаспорта для граждан Украины находящихся за границей.