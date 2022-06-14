Кабмин утвердил экспериментальный проект оформления паспорта Украины (документ)

Проект предусматривает возможность оформить документ находясь за пределами страны.

Кабинет Министров Украины принял постановление №678 от 10 июня 2022 года о реализации экспериментального проекта оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта для граждан Украины, находящихся за границей.

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Этот экспериментальный проект предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины будет осуществлять обособленное подразделение государственного предприятия "Документ", относящееся к сфере управления ГМС Украины и администратор Единого государственного демографического реестра.

Перечень государств, где будут принимать документы для оформления паспортов Украины, будет определять ГМС Украины по согласованию с Министерством иностранных дел.

[ + – ] Постановление Кабмина об экспериментальном проекте получения украинского паспорта для граждан Украины, находящихся за границей.

Постановление Кабмина вступает в силу через 15 дней с момента его публикации. Экспериментальный проект будет реализовываться в течение двух лет.

Ранее Фокус писал, что жителям оккупированных Мелитополя и Херсона стали выдавать российские паспорта. При этом жители не спешат получать документ о гражданстве Российской Федерации.

Также мы писали о появлении петиции о введении экзамена для получения гражданства Украины. Экзаменом будет тест на знание языка, истории и Конституции Украины. Также предусмотрено изучение государственного гимна.