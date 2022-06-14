Кабмін затвердив експериментальний проєкт оформлення паспорта України (документ)

Проєкт передбачає можливість оформити документ перебуваючи за межами країни.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №678 від 10 червня 2022 року про реалізацію експериментального проєкту оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта для громадян України, які знаходяться за кордоном.

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Цей експериментальний проєкт передбачає, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України здійснюватиме відокремлений підрозділ державного підприємства "Документ", що належить до сфери управління ДМС України та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

Перелік держав, у яких прийматимуть документи для оформлення паспортів України, визначатиме ДМС України за погодженням з Міністерством закордонних справ.

[ + – ] Постанова кабміну про експериментальний проєкт отримання українського паспорта для громадян України, що знаходяться за кордоном.

Постанова Кабміну набуває чинності через 15 днів з моменту її публікації. Експериментальний проєкт реалізовуватиметься протягом двох років.

Раніше Фокус писав, що мешканцям окупованих Мелітополя та Херсона почали видавати російські паспорти. При цьому жителі не поспішають отримувати документ про громадянство Російської Федерації.

Також ми писали про появу петиції щодо введення іспиту для отримання громадянства України. Іспитом буде тест на знання мови, історії та Конституції України. Також передбачено вивчення державного гімну.