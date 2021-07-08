Украинский паспорт – лучший среди постсоветских: рейтинг Henley & Partners
Украинцы без виз могут посещать 137 стран, а россияне – 119.
Украина опустилась на 37-е место в рейтинге Индекса паспортов мира, в прошлом квартале она была на две позиции выше. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 137 стран. В рейтинг входят паспорта 199 стран.
Индекс ведет компания Henley & Partners, с 2018 года она его обновляет ежеквартально.
Среди стран постсоветского пространства паспорт Украины является самым удобным для путешествий
Рейтинг паспортов стран постсоветского пространства:
- Украина – 137 стран;
- Россия – 119;
- Беларусь – 77;
- Казахстан – 75;
- Азербайджан – 68.
Основой рейтинга является индекс свободы перемещения, который указывает, сколько государств гражданин той или иной страны может посетить без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.
На первом месте рейтинга в последние годы стабильно находится паспорт Японии, ее граждане могут посетить 193 страны.
Второе место сейчас занял Сингапур – 192 страны.
Третье место разделили между Южная Корея и Германия – 191.
Четвертое место занимают Испания, Италия, Люксембург и Финляндия – 190.
Пятое место разделили Австрия и Дания – 189.
Последнее место в мировом рейтинге занимает паспорт Афганистана – 26 стран.
Отметим, что в условиях пандемии во многом условия въезда в ту или иную страну определяют не визовые правила, а эпидемические ограничения. Например, если в стране высокий уровень заболеваемости, то владельцев ее паспортов не пустят во многие страны, несмотря на "силу" этих паспортов.
Напомним, граждане, которые находились на территории России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии не смогут въехать в Украину, если у них не будет результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест нужно будет сдать прямо на пунктах контроля. Эти правила вступили в силу с 25 июня 2021 года.
Нидерланды и Австрия с 1 июля 2021 года разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных граждан Украины.