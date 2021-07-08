Украинский паспорт – лучший среди постсоветских: рейтинг Henley & Partners

Украинцы без виз могут посещать 137 стран, а россияне – 119.

Украина опустилась на 37-е место в рейтинге Индекса паспортов мира, в прошлом квартале она была на две позиции выше. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 137 стран. В рейтинг входят паспорта 199 стран.

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Индекс ведет компания Henley & Partners, с 2018 года она его обновляет ежеквартально.

Среди стран постсоветского пространства паспорт Украины является самым удобным для путешествий

Рейтинг паспортов стран постсоветского пространства:

Украина – 137 стран; Россия – 119; Беларусь – 77; Казахстан – 75; Азербайджан – 68.

Основой рейтинга является индекс свободы перемещения, который указывает, сколько государств гражданин той или иной страны может посетить без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.

На первом месте рейтинга в последние годы стабильно находится паспорт Японии, ее граждане могут посетить 193 страны.

Второе место сейчас занял Сингапур – 192 страны.

Третье место разделили между Южная Корея и Германия – 191.

Четвертое место занимают Испания, Италия, Люксембург и Финляндия – 190.

Пятое место разделили Австрия и Дания – 189.

Последнее место в мировом рейтинге занимает паспорт Афганистана – 26 стран.

Отметим, что в условиях пандемии во многом условия въезда в ту или иную страну определяют не визовые правила, а эпидемические ограничения. Например, если в стране высокий уровень заболеваемости, то владельцев ее паспортов не пустят во многие страны, несмотря на "силу" этих паспортов.

Напомним, граждане, которые находились на территории России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии не смогут въехать в Украину, если у них не будет результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест нужно будет сдать прямо на пунктах контроля. Эти правила вступили в силу с 25 июня 2021 года.

Нидерланды и Австрия с 1 июля 2021 года разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных граждан Украины.