Український паспорт — кращий серед пострадянських: рейтинг Henley & Partners

Українці без віз можуть відвідувати 137 країн, а росіяни — 119.

Україна опустилася на 37-е місце в рейтингу Індексу паспортів світу, в минулому кварталі вона була на дві позиції вище. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 137 країн. У рейтинг входять паспорти 199 країн.

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Індекс веде компанія Henley & Partners, з 2018 року вона його оновлює щоквартально.

Серед країн пострадянського простору паспорт України є найзручнішим для подорожей

Рейтинг паспортів країн пострадянського простору:

Україна — 137 країн; Росія — 119; Білорусь — 77; Казахстан — 75; Азербайджан — 68.

Основою рейтингу є індекс свободи переміщення, який вказує, скільки держав громадянин тієї чи іншої країни може відвідати без оформлення візи або в спрощеному порядку її отримання.

На першому місці рейтингу в останні роки стабільно знаходиться паспорт Японії, її громадяни можуть відвідати 193 країни.

Друге місце зараз посів Сінгапур — 192 країни.

Третє місце розділили Південна Корея і Німеччина — 191.

Четверте місце посідають Іспанія, Італія, Люксембург і Фінляндія — 190.

Пʼяте місце розділили Австрія та Данія — 189.

Останнє місце в світовому рейтингу посідає паспорт Афганістану — 26 країн.

Зазначимо, що в умовах пандемії багато в чому умови вʼїзду в ту чи іншу країну визначають не візові правила, а епідемічні обмеження. Наприклад, якщо в країні високий рівень захворюваності, то власників її паспортів не пустять до багатьох країн, незважаючи на "силу" цих паспортів.

Нагадаємо, громадяни, які перебували на території Росії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії не зможуть вʼїхати в Україну, якщо в них не буде результатів експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу. Тест потрібно буде здати прямо на пунктах контролю. Ці правила набрали чинності з 25 червня 2021 року.

Нідерланди й Австрія з 1 липня 2021 року дозволили вʼїзд до своїх країн повністю вакцинованим громадянам України.