Украина отказалась оформлять документы белорусскому добровольцу и его жене (фото)

Бывший боец полка им. Калиновского Алексей Лазарев подавался на ВНЖ, а его супруга Вероника — на беженство, но их заявки в миграционной службе не приняли.

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Миграционная служба Украины отказалась принять документы бывшего бойца полка им. Калиновского Алексея Лазарева. Об этом экс-доброволец написал в Twitter в среду, 1 февраля.

Как уточнил белорус, известный под позывным "Вуж", документы у него отказались принимать в ходе телефонного разговора, и теперь он будет ждать письменного подтверждения этой информации.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в свою очередь, передает, что его супруга Вероника Янович, которая, как и Лазарев, была в рядах полка Калиновского (позывной "Сон"), подавала документы на беженство. Девушке также отказали.

"Есть только одна страна, где примут белорусов. Но есть нюанс", — сыронизировал парень.

Как говорит белорус, если документы в Украине так и не оформят, то он не знает, что дальше делать.

"Польский консул предложил пройти к границе, есть шанс, что поляки пропустят. Если нет, то будем жить между Польшей и Украиной. С кошкой и собакой", — написал он в реплаях к своей публикации.

По словам экс-бойца, в августе прошлого года у Вероники истек срок действия паспорта гражданки Республики Беларусь. Вернуться домой для продления документа девушка не может — режим Лукашенко грозит добровольцам, воюющим на стороне ВСУ, наказанием вплоть до смертной казни. Оформить новый паспорт в консульстве Беларуси в Евросоюзе тоже невозможно — без визы и документа ее просто не выпустят из Украины.

"Замкнутый круг", — пожаловался он.

Алексей и Вероника вступили в полк (на тот момент — батальон) им. Кастуся Калиновского в самом начале российского вторжения. 5 июля Лазарев в своих соцсетях сообщал, что является командиром взвода ПЗРК батальона "Волат" полка Калиновского.

[ + – ] Алексей Лазарев и Вероника Янович [ + – ] Алексей Лазарев и Вероника Янович

Напомним, 24 января Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, пообещал "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах. Политик намерен преследовать бойцов из дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.