Україна відмовилася оформляти документи білоруському добровольцю та його дружині (фото)

Колишній боєць полку ім. Калиновського Олексій Лазарєв подавався на ВНЖ, а його дружина Вероніка — на біженство, але їхні заявки у міграційній службі не прийняли.

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Міграційна служба України відмовилася ухвалити документи колишнього бійця полку ім. Калиновського Олексія Лазарєва. Про це ексдоброволець написав у Twitter в середу, 1 лютого.

Як уточнив білорус, відомий під позивним "Вуж", документи у нього відмовилися приймати під час телефонної розмови, і тепер він чекатиме на письмове підтвердження цієї інформації.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", у свою чергу, повідомляє, що його дружина Вероніка Янович, яка, як і Лазарєв, була в лавах полку Калиновського (позивний "Сон"), подавала документи на біженство. Дівчині також відмовили.

"Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс", — іронізував хлопець.

Як каже білорус, якщо документи в Україні так і не оформлять, то він не знає, що робити далі.

"Польський консул запропонував пройти до кордону, є шанс, що поляки пропустять. Якщо ні, то житимемо між Польщею та Україною. З кішкою та собакою", — написав він у реплаях до своєї публікації.

За словами ексбійця, у серпні минулого року у Вероніки закінчився термін дії паспорта громадянки Республіки Білорусь. Повернутись додому для продовження документа дівчина не може — режим Лукашенка загрожує добровольцям, які воюють на боці ЗСУ, покаранням аж до страти. Оформити новий паспорт у консульстві Білорусі в Євросоюзі теж неможливо – без візи та документа її просто не випустять із України.

"Замкнене коло", — поскаржився він.

Олексій та Вероніка вступили до полку (на той момент — батальйон) ім. Кастуся Калиновського на початку російського вторгнення. 5 липня Лазарєв у своїх соцмережах повідомляв, що є командиром взводу ПЗРК батальйону "Волат" полку Калиновського.

[ + – ] Олексій Лазарєв та Вероніка Янович [ + – ] Олексій Лазарєв та Вероніка Янович

Нагадаємо, 24 січня Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, пообіцяв "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах. Політик має намір переслідувати бійців із дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого руйнування" у Польщі.