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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україна відмовилася оформляти документи білоруському добровольцю та його дружині (фото)

олексій лазарєв вероніка янович
Олексій Лазарєв з дружиною Веронікою

Колишній боєць полку ім. Калиновського Олексій Лазарєв подавався на ВНЖ, а його дружина Вероніка — на біженство, але їхні заявки у міграційній службі не прийняли.

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Міграційна служба України відмовилася ухвалити документи колишнього бійця полку ім. Калиновського Олексія Лазарєва. Про це ексдоброволець написав у Twitter в середу, 1 лютого.

Як уточнив білорус, відомий під позивним "Вуж", документи у нього відмовилися приймати під час телефонної розмови, і тепер він чекатиме на письмове підтвердження цієї інформації.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", у свою чергу, повідомляє, що його дружина Вероніка Янович, яка, як і Лазарєв, була в лавах полку Калиновського (позивний "Сон"), подавала документи на біженство. Дівчині також відмовили.

"Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс", — іронізував хлопець.

Як каже білорус, якщо документи в Україні так і не оформлять, то він не знає, що робити далі.

"Польський консул запропонував пройти до кордону, є шанс, що поляки пропустять. Якщо ні, то житимемо між Польщею та Україною. З кішкою та собакою", — написав він у реплаях до своєї публікації.

За словами ексбійця, у серпні минулого року у Вероніки закінчився термін дії паспорта громадянки Республіки Білорусь. Повернутись додому для продовження документа дівчина не може — режим Лукашенка загрожує добровольцям, які воюють на боці ЗСУ, покаранням аж до страти. Оформити новий паспорт у консульстві Білорусі в Євросоюзі теж неможливо – без візи та документа її просто не випустять із України.

"Замкнене коло", — поскаржився він.

Олексій та Вероніка вступили до полку (на той момент — батальйон) ім. Кастуся Калиновського на початку російського вторгнення. 5 липня Лазарєв у своїх соцмережах повідомляв, що є командиром взводу ПЗРК батальйону "Волат" полку Калиновського.

Олексій Лазарєв та Вероніка Янович Fullscreen
Олексій Лазарєв та Вероніка Янович
Олексій Лазарєв та Вероніка Янович Fullscreen
Олексій Лазарєв та Вероніка Янович
Олексій Лазарєв та Вероніка Янович
Олексій Лазарєв та Вероніка Янович

Нагадаємо, 24 січня Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, пообіцяв "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах. Політик має намір переслідувати бійців із дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого руйнування" у Польщі.