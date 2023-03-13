Закордонні паспорти з некоректною транслітерацією не анулюватимуть, — ДМС

За словами представника комітету Верховної Ради з питань правової політики Романа Бабія, визнані недійсними паспорти відновлять. Приблизно 34 тисячі українців мають документи з різною транслітерацією.

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Закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких відрізняється від ID-картки, міграційна служба України не вважатиме недійсними. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій.

За його словами, приблизно в 34 тисяч українських громадян закордонні паспорти з різною транслітерацією, чим незадоволені європейські чиновники, оскільки деякі українці зловживають цією обставиною, щоби обійти обмеження на перебування за кордоном і отримати допомогу на різні посвідчення особи.

"А на папері (або в електронній базі) різне написання — значить, не одна й та ж людина", — пояснив представник комітету Верховної Ради.

Проблему пропонують вирішити умовляннями. Українців із такими документами попросять замінити їх після закінчення терміну дії.

Те, що паспорти не анулюватимуться, підтвердила й голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Насамперед керівництво Державної міграційної служби заявляло, що дійсним вважатиметься останній виданий документ, а попередні анулюватимуть. Чиновники закликали громадян звірити свої внутрішні та закордонні паспорти й з'ясувати, чи немає помилок у транслітерації імені та прізвища.

Відмінності в написанні пов'язані з тим, що в лютому цього року у системі оформлення біометричних паспортних документів оновилося ПЗ.

За словами Наталії Науменко, поточний процес визнання закордонних паспортів недійсними зупинять, а паспорти, які раніше визнавалися такими, відновлять найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники прикордонної служби затримали чоловіка з підробленим паспортом у поїзді в Угорщину. На станції Чоп чоловік показав документ громадянина Нігерії, який виявився фальшивим.