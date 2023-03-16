Львовянка за рекордную сумму приобрела на аукционе заброшенный дворец на Подолье

Стоимость дворца в городе Деражня на Хмельнитчине превзошла первоначальную сумму в 126 раз.

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Фонд госимущества продал историческое имение основательнице инициативы "Спадщина.UA" Анне Гаврилив за 1,26 млн грн. Об этом сообщили в Facebook "Спадщина.UA".

"Дом частного адвоката Периторина" 10 раз выставлялся на торги по программе малой приватизации. Всего 13 человек принимали участие в мероприятии по покупке.

Последний аукцион прошел в ноябре 2022 года. Именно тогда и Анна Гаврилив сумела приобрести имение. Информация не разглашалась, но только в этом году она отважилась публично делиться планами по его восстановлению.

Столетний дворец в городе Деражня основан в 1910 году. Это памятник архитектуры местного значения "Дом частного адвоката Периторина". Сооружение имеет два этажа и подвалы площадью более 700 м² в стиле модерн. Сначала помещение было частной резиденцией, но впоследствии советские власти решили обустроить в помещениях дворец пионеров и начальную школу. С обретением Украиной независимости памятник находился на балансе Министерства юстиции, но не использовался и постепенно приходил в упадок.

С момента приобретения дворца специалисты начали активную работу по исследованию памятника в архитектурном и историческом аспектах. Представители экспертной группы совместно с местными учеными за два месяца исследовали дворец и сделали новые открытия. Специалисты нашли давнюю фальцевую кровлю под слоем советского шифера, а на чердаке – фрагменты роскошных карнизов изразцовых печей, которые раньше украшали дворец.

Новая хозяйка в ближайшее время намерена привести в порядок само здание дворца, а также территорию вокруг. Завершение научно-исследовательской работы позволит познакомить общественность с результатами своего труда. Дворец Анна Гаврилив видит как место для организации праздников и торжеств.

Ранее Фокус сообщал, что турецкий повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae ("мальчик с солью") продемонстрировал свой дворец в Стамбуле. Стоимость сооружения – 36 миллионов фунтов стерлингов.