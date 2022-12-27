Salt Bae, турецкий повар с солью из мемов, показал дворец за 36 миллионов фунтов в Стамбуле

39-летний Нусрет Гекче прославился в 2017 году, благодаря своей манере оригинально солить мясо.

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39-летний турецкий повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae ("парень с солью") показал шикарный дворец в Стамбуле за 36 миллионов фунтов стерлингов. Неплохо для парня, который был вынужден бросить школу, потому что ему пришлось пойти на работу. Об этом пишет Daily Mail.

Нусрет прославился в 2017 году буквально за одну ночь, когда ролик с ним стал вирусным. Он опубликовал видео, на котором он экстравагантно солит стейк и прославился на весь мир.

С той поры Нусрет открыл более 22 ресторанов в США, Великобритании, Греции и Дубае, стал всемирной знаменитостью и даже ввязался в скандал на недавнем ЧМ-2022 в Катаре, когда умудрился попасть на футбольное поле после победы Аргентины, пофотографироваться с футболистами, в том числе с Месси, и даже подержать в руках Кубок мира.

Это является грубым нарушением правил. Согласно регламенту, прикасаться к Кубку мира имеют право только члены победившей сборной, президент ФИФА и главы государств. Всем остальным делать это строго запрещено.

[ + – ] Нусрет Гекче, также известный, как "парень с солью" Фото: Instagram nusr_et [ + – ] Нусрет Гекче, также известный, как "парень с солью", и Лионель Месси Фото: Instagram nusr_et

Международная федерация футбола (ФИФА) уже признала факт вопиющего нарушения правил и начала расследование. Виновным считают президента ФИФА Джанни Инфантино, дружил с Salt Bae, хвалил его ресторан в Дубае, но отписался от него в соцсетях, как только разгорелся скандал.

Но Нусрет продолжает пожинать лавры. Так, в Стамбуле он приобрел роскошный дворец Macka Palace, в котором располагается роскошный отель Park Hyatt и в том же году переехал в собственную квартиру во дворце. Апартаменты ранее принадлежали известному турецкому драматургу 20-го века Абдулхаку Хамиду Тархану.

[ + – ] Нусрет у своего отеля за 36 миллионов Фото: Instagram nusr_et

Отель находится в стамбульском районе Шишли и может похвастаться бассейном на крыше, тренажерным залом и спа-центром.

Нусрет пояснил, что дворец он приобрел, потому что всегда мечтал владеть собственным отелем и рестораном в собственном отеле. К тому же он хотел находится поближе к матери.

Роскошный отель может похвастаться в общей сложности 90 просторными роскошными номерами. Ночь в "дипломатическом люксе" обойдется в 1200 фунтов стерлингов.

Нусрет родился в 1983 году в семье шахтера. Он один из пяти детей. Он рассказывал, что бросил школу в 12 лет и начал работать учеником мясника, чтобы помогать отцу.

"Я просыпался в 6 часов утра, 2 часа ехал в поезде, полчаса на автобусе. Потом целыми днями работал. Без отпуска и выходных", — рассказывал Нусрет, который открыл собственный ресторан в 27 лет.

Среди его клиентов: Аль Пачино, Леонардо ДиКаприо и Дэвид Бекхэм.

[ + – ] Парень с солью и Аль Пачино

И хоть его ресторан в Дубае Nusr-Et Salt Bae заработал 7 миллионов фунтов стерлингов за четыре месяца, его сопровождают ужасные отзывы. Ресторан критикуют за высокие цены и совсем неидеальные стейки. Хоть стейк, покрытый золотом, обходится клиентам в 1000 долларов.

Среди клиентов Нусрета был и посол Украины в Турции. В 2021 году он подарил повару вышиванку.

Солт Бэй демонстрирует стол в своем ресторане, "зарезервированный навсегда" для покойного Диего Марадоны, со странной фотографией, на которой он и великий аргентинец, в социальных сетях на фоне критики его выходки в финале чемпионата мира.