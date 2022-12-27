Salt Bae, турецький кухар із сіллю з мемів, показав палац за 36 мільйонів фунтів у Стамбулі

39-річний Нусрет Гекче прославився в 2017 році завдяки своїй манері оригінально солити м'ясо.

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39-річний турецький кухар Нусрет Гекче, відомий як Salt Bae ("хлопець із сіллю") показав шикарний палац у Стамбулі за 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Непогано для хлопця, який змушений був покинути школу, бо йому довелося піти на роботу. Про це пише Daily Mail.

Нусрет прославився у 2017 році буквально за одну ніч, коли ролик із ним став вірусним. Він опублікував відео, на якому екстравагантно солить стейк і прославився на весь світ.

З того часу Нусрет відкрив понад 22 ресторанів у США, Великій Британії, Греції та Дубаї, став всесвітньою знаменитістю і навіть вплутався у скандал на нещодавньому ЧС-2022 у Катарі, коли примудрився потрапити на футбольне поле після перемоги Аргентини, сфотографуватися з футболістами, зокрема з Мессі, і навіть потримати в руках Кубок світу.

Це грубе порушення правил. Згідно з регламентом, торкатися Кубка світу мають право тільки члени збірної, що перемогла, президент ФІФА і глави держав. Всім решті робити це суворо заборонено.

[ + – ] Нусрет Гекче, також відомий як "хлопець із сіллю" Фото: Instagram nusr_et [ + – ] Нусрет Гекче, також відомий, як "хлопець із сіллю", і Ліонель Мессі Фото: Instagram nusr_et

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже визнала факт обурливого порушення правил і розпочала розслідування. Винним вважають президента ФІФА Джанні Інфантіно, товаришував із Salt Bae, хвалив його ресторан у Дубаї, але відписався від нього в соцмережах, щойно спалахнув скандал.

Але Нусрет продовжує пожинати лаври. Так, у Стамбулі він придбав розкішний палац Macka Palace, в якому розташовується розкішний готель Park Hyatt і того ж року переїхав до квартири в палаці. Апартаменти раніше належали відомому турецькому драматургу 20 століття Абдулхаку Хаміду Тархану.

[ + – ] Нусрет біля свого готелю за 36 мільйонів Фото: Instagram nusr_et

Готель знаходиться в стамбульському районі Шишлі й може похвалитися басейном на даху, тренажерним залом і спа-центром.

Нусрет пояснив, що він придбав палац, тому що завжди мріяв володіти власним готелем і рестораном у власному готелі. До того ж він хотів бути ближче до матері.

Розкішний готель може похвалитися загалом 90 просторими розкішними номерами. Ніч у "дипломатичному люксі" коштуватиме 1 200 фунтів стерлінгів.

Нусрет народився у 1983 році в родині шахтаря. Він один із п'яти дітей. Він розповідав, що покинув школу у 12 років і почав працювати учнем м'ясника, щоб допомагати батькові.

"Я прокидався о 6 годині ранку, 2 години їхав у потязі, пів години автобусом. Потім цілими днями працював. Без відпустки і вихідних", — розповідав Нусрет, який відкрив власний ресторан у 27 років.

Серед його клієнтів: Аль Пачіно, Леонардо Ді Капріо та Девід Бекхем.

[ + – ] Хлопець із сіллю та Аль Пачіно

І хоч його ресторан у Дубаї Nusr-Et Salt Bae заробив 7 мільйонів фунтів стерлінгів за чотири місяці, його супроводжують жахливі відгуки. Ресторан критикують за високі ціни та зовсім неідеальні стейки. Хоча стейк, вкритий золотом, коштує клієнтам 1 000 доларів.

Серед клієнтів Нусрета був і посол України у Туреччині. У 2021 році він подарував кухареві вишиванку.

Солт Бей демонструє стіл у своєму ресторані, "зарезервований назавжди" для покійного Дієго Марадони, з дивним фото, на якому він і великий аргентинець, у соціальних мережах на тлі критики його витівки у фіналі чемпіонату світу.