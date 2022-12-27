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Стиль життя

Salt Bae, турецький кухар із сіллю з мемів, показав палац за 36 мільйонів фунтів у Стамбулі

Нусрет Гекче, хлопець із сіллю, герой мемов, салт бає, Salt Bae, готель у стамбулі
Фото: Instagram nusr_et | Нусрет Гекче, також відомий як "хлопець із сіллю"

39-річний Нусрет Гекче прославився в 2017 році завдяки своїй манері оригінально солити м'ясо.

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39-річний турецький кухар Нусрет Гекче, відомий як Salt Bae ("хлопець із сіллю") показав шикарний палац у Стамбулі за 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Непогано для хлопця, який змушений був покинути школу, бо йому довелося піти на роботу. Про це пише Daily Mail.

Нусрет прославився у 2017 році буквально за одну ніч, коли ролик із ним став вірусним. Він опублікував відео, на якому екстравагантно солить стейк і прославився на весь світ.

З того часу Нусрет відкрив понад 22 ресторанів у США, Великій Британії, Греції та Дубаї, став всесвітньою знаменитістю і навіть вплутався у скандал на нещодавньому ЧС-2022 у Катарі, коли примудрився потрапити на футбольне поле після перемоги Аргентини, сфотографуватися з футболістами, зокрема з Мессі, і навіть потримати в руках Кубок світу.

Це грубе порушення правил. Згідно з регламентом, торкатися Кубка світу мають право тільки члени збірної, що перемогла, президент ФІФА і глави держав. Всім решті робити це суворо заборонено.

Нусрет Гекче, хлопець із сіллю, герой мемов, салт бай, Salt Bae, кубок світу Fullscreen
Нусрет Гекче, також відомий як "хлопець із сіллю"
Фото: Instagram nusr_et
Нусрет Гекче, хлопець із сіллю, герой мемов, салт бає, Salt Bae, ліонель месі Fullscreen
Нусрет Гекче, також відомий, як "хлопець із сіллю", і Ліонель Мессі
Фото: Instagram nusr_et

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже визнала факт обурливого порушення правил і розпочала розслідування. Винним вважають президента ФІФА Джанні Інфантіно, товаришував із Salt Bae, хвалив його ресторан у Дубаї, але відписався від нього в соцмережах, щойно спалахнув скандал.

Але Нусрет продовжує пожинати лаври. Так, у Стамбулі він придбав розкішний палац Macka Palace, в якому розташовується розкішний готель Park Hyatt і того ж року переїхав до квартири в палаці. Апартаменти раніше належали відомому турецькому драматургу 20 століття Абдулхаку Хаміду Тархану.

Нусрет Гекче, хлопець із сіллю, герой мемов, салт бає, Salt Bae, готель у стамбулі Fullscreen
Нусрет біля свого готелю за 36 мільйонів
Фото: Instagram nusr_et

Готель знаходиться в стамбульському районі Шишлі й може похвалитися басейном на даху, тренажерним залом і спа-центром.

Нусрет пояснив, що він придбав палац, тому що завжди мріяв володіти власним готелем і рестораном у власному готелі. До того ж він хотів бути ближче до матері.

Розкішний готель може похвалитися загалом 90 просторими розкішними номерами. Ніч у "дипломатичному люксі" коштуватиме 1 200 фунтів стерлінгів.

Нусрет народився у 1983 році в родині шахтаря. Він один із п'яти дітей. Він розповідав, що покинув школу у 12 років і почав працювати учнем м'ясника, щоб допомагати батькові.

"Я прокидався о 6 годині ранку, 2 години їхав у потязі, пів години автобусом. Потім цілими днями працював. Без відпустки і вихідних", — розповідав Нусрет, який відкрив власний ресторан у 27 років.

Серед його клієнтів: Аль Пачіно, Леонардо Ді Капріо та Девід Бекхем.

Хлопець із сіллю та Аль Пачіно

І хоч його ресторан у Дубаї Nusr-Et Salt Bae заробив 7 мільйонів фунтів стерлінгів за чотири місяці, його супроводжують жахливі відгуки. Ресторан критикують за високі ціни та зовсім неідеальні стейки. Хоча стейк, вкритий золотом, коштує клієнтам 1 000 доларів.

Серед клієнтів Нусрета був і посол України у Туреччині. У 2021 році він подарував кухареві вишиванку.

Солт Бей демонструє стіл у своєму ресторані, "зарезервований назавжди" для покійного Дієго Марадони, з дивним фото, на якому він і великий аргентинець, у соціальних мережах на тлі критики його витівки у фіналі чемпіонату світу.