Львів'янка за рекордну суму придбала на аукціоні занедбаний палац на Поділлі

Вартість палацу в місті Деражня на Хмельниччині перевершила початкову суму у 126 разів.

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Фонд держмайна продав історичний маєток засновниці ініціативи "Спадщина.UA" Ганні Гаврилів за 1,26 млн грн. Про це повідомили у Facebook "Спадщина.UA".

"Будинок приватного адвоката Периторіна" 10 разів виставляли на торги за програмою малої приватизації. Загалом 13 людей брали участь у заході щодо купівлі.

Останній аукціон відбувся у листопаді 2022 року. Саме тоді й Ганна Гаврилів зуміла придбати маєток. Інформація не розголошувалася, але лише у цьому році вона наважилася публічно ділитися планами щодо його відновлення.

Столітній палац в місті Деражня на Хмельниччині заснований у 1910 році. Це пам’ятка архітектури місцевого значення "Будинок приватного адвоката Периторіна". Споруда має два поверхи та підвали площею понад 700 м² у стилі модерн. Спочатку приміщення було приватно резиденцією, але згодом радянська влада вирішила облаштувати у приміщеннях палац піонерів та початкову школу. Зі здобуттям Україною незалежності пам’ятка перебувала на балансі Міністерства юстиції, але не використовувалася й поступово занепадала.

З моменту придбання палацу фахівці почали активну роботу щодо дослідження пам’ятки в архітектурному та історичному аспектах. Представники експертної групи спільно з місцевими науковцями за два місяці дослідили палац та зробили нові відкриття. Фахівці знайшли давню фальцеву крівлю під шаром радянського шиферу, а на горищі – фрагменти розкішних карнизів кахлевих печей, які раніше прикрашали палац.

Нова господиня найближчим часом має намір впорядкувати саму будівлю палацу, а також територію довкола. Завершення науково-дослідні роботи дасть змогу познайомити громадськість з результатами своєї праці. Палац Ганна Гаврилів бачить як місце для організації свят та урочистих подій.

Раніше Фокус повідомляв, що турецький кухар Нусрет Гекче, відомий як Salt Bae ("хлопець із сіллю") продемонстрував свій палац у Стамбулі. Вартість споруди – 36 мільйонів фунтів стерлінгів.