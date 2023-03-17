Украинцы в "Дії" выбрали новое название для Южной железной дороги

В голосовании, по данным Минцифры, приняло участие более 860 тысяч граждан. Опрос и последующее переименование проводится в рамках проекта "Железная украинизация".

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Большинство тех, кто решил высказать свое мнение в приложении "Дія", выбрали название Харьковская для Южной железной дороги. Об этом говорится 17 марта в сообщении пресс-службы Минцифры.

В голосовании приняли участие более 860,4 тысячи пользователей "Дія". Голоса засчитаны по поводу следующих предложений:

Харьковская железная дорога – 335,6 тысяч голосов;

Слобожанская железная дорога — 234,7 тысячи голосов;

Восточная железная дорога – 232,5 тысячи голосов;

Слободская железная дорога – 57,4 тысячи голосов.

Опрос прошел согласно проекту Укрзализныци "Железная украинизация". Основная цель инициативы – полная дерусификация украинских железных дорог, а отмена всех советских и российских названий, надписей и символов. Планируется и переименовать на территории государства все железнодорожные станции и остановки, имеющие советские или российские названия. Через два года будет заменена вся нумерация на столбиках.

Напомним, в конце февраля в Укрзализныце объявили старт трехлетней программы "Железная украинизация". Инициатива продлится три года. Глава правления общества Александр Камышин отметил, что этот процесс нужно было начать давно, поэтому переименования ускорят. Он отметил, что "нужно выбросить на свалку все, что связывало Украину с Россией". Процесс будет проходить в три этапа и учитывать юридические и технические моменты относительно объектов, нуждающихся в украинизации.