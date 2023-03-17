Українці в "Дії" обрали нову назву для Південної залізниці

У голосуванні, за даними Мінцифри, взяли участь понад 860 тисяч громадян. Опитування та подальше перейменування проводиться в рамках проєкту "Залізна українізація".

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Більшість тих, хто вирішив висловити свою думку у додатку "Дія", обрали назву Харківська для Південної залізниці. Про це йдеться 17 березня у повідомленні пресслужби Мінцифри.

У голосуванні взяли учать понад 860,4 тисячі користувачів "Дії". Голоси зараховані щодо таких пропозицій:

Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів;

Слобожанська залізниця — 234,7 тисяч голосів;

Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;

Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.

Опитування відбулося згідно проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація". Основна мета ініціативи – повна дерусифікація українських залізних шляхів, а скасування усіх радянських та російських назв, написів та символів. Планується й перейменувати на території держави усі залізничні станції та зупинки, які мають радянські чи зросійщені назви. За два роки буде замінена уся нумерація на стовпчиках.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Укрзалізниці оголосили старт трирічної програми "Залізна українізація". Ініціатива триватиме три роки. Голова правління товариства Олександр Камишін зазначив, що цей процес потрібно було розпочати давно, тому перейменування прискорять. Він зазначив, що "потрібно викинути на смітник все, що пов'язувало Україну з Росією". Процес відбуватиметься у три етапи та враховуватиме юридичні та технічні моменти стосовно об’єктів, які потребують українізації.