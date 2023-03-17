Отбирали выплаты: силовики задержали преступников, наживавшихся на украинцах во Франции (фото)

Члены преступной группировки обманом вывозили людей во Францию, заставляли оформлять статус беженца, а потом забирали денежные выплаты. "Доход" преступников только с одного человека составлял тысячу евро.

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В Одесской области задержали группу злоумышленников, которые заставляли малоимущих украинцев обманным путем получать статус беженца в европейских странах, а потом отбирали у жертв денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По информации полицейских, злоумышленники для своей схемы использовали людей, которые, находясь в тяжелой жизненной ситуации или имея проблемы с психическим здоровьем, не до конца могли отдавать отчет в своих действиях.

Таких украинцев вывозили в город Мелен (Франция) и по выдуманной заранее легенде заставляли оформлять статус беженца. После того как человеку такой статус был оформлен и он начинал получать первые денежные выплаты, подозреваемые отбирали у него деньги.

В среднем "доход" злоумышленников с каждого такого "беженца" составлял около тысячи евро.

Для того чтобы привлечь создателей преступной схемы к ответственности, украинские полицейские заручились поддержкой коллег из Франции. В результате спецоперации в Украине удалось задержать 16 подозреваемых. Еще восемь человек были задержаны местными силовиками во Франции.

Обвинительные акты уже направлены в суд.

Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области

Напомним, 16 марта стало известно, что 10 тысяч украинских беженцев в Ирландии начнут принудительно выселять с 1 апреля. Для беженцев не из Украины положение еще хуже. Правительство пытается использовать спортивные сооружения, арт-галереи, конференц-залы и другие помещения, где можно было бы разместить "кровати, матрасы и спальные мешки".

Мы также информировали о том, что украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат. Новые правила начали действовать с 15 марта 2023 года.