Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

Отбирали выплаты: силовики задержали преступников, наживавшихся на украинцах во Франции (фото)

полиция, силовики
Фото: Национальная полиция Одесской области | В Одесской области задержали преступников, которые наживались на беженцах

Члены преступной группировки обманом вывозили людей во Францию, заставляли оформлять статус беженца, а потом забирали денежные выплаты. "Доход" преступников только с одного человека составлял тысячу евро.

Related video

В Одесской области задержали группу злоумышленников, которые заставляли малоимущих украинцев обманным путем получать статус беженца в европейских странах, а потом отбирали у жертв денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По информации полицейских, злоумышленники для своей схемы использовали людей, которые, находясь в тяжелой жизненной ситуации или имея проблемы с психическим здоровьем, не до конца могли отдавать отчет в своих действиях.

Таких украинцев вывозили в город Мелен (Франция) и по выдуманной заранее легенде заставляли оформлять статус беженца. После того как человеку такой статус был оформлен и он начинал получать первые денежные выплаты, подозреваемые отбирали у него деньги.

В среднем "доход" злоумышленников с каждого такого "беженца" составлял около тысячи евро.

Для того чтобы привлечь создателей преступной схемы к ответственности, украинские полицейские заручились поддержкой коллег из Франции. В результате спецоперации в Украине удалось задержать 16 подозреваемых. Еще восемь человек были задержаны местными силовиками во Франции.

Обвинительные акты уже направлены в суд.

Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области Fullscreen
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области Fullscreen
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области Fullscreen
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области
Полицейские задержали злоумышленников из Одесской области

Напомним, 16 марта стало известно, что 10 тысяч украинских беженцев в Ирландии начнут принудительно выселять с 1 апреля. Для беженцев не из Украины положение еще хуже. Правительство пытается использовать спортивные сооружения, арт-галереи, конференц-залы и другие помещения, где можно было бы разместить "кровати, матрасы и спальные мешки".

Мы также информировали о том, что украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат. Новые правила начали действовать с 15 марта 2023 года.