Відбирали виплати: силовики затримали злочинців, які наживалися на українцях у Франції (фото)

Члени злочинного угруповання обманом вивозили людей до Франції, змушували оформляти статус біженця, а потім забирали грошові виплати. "Дохід" злочинців лише з однієї людини становив тисячу євро.

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На Одещині затримали групу зловмисників, які змушували незаможних українців обманним шляхом набувати статусу біженця в європейських країнах, а потім відбирали у жертв грошові виплати. Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції на Одещині.

За інформацією поліцейських, зловмисники для своєї схеми використовували людей, які, перебували у важкій життєвій ситуації або мали проблеми із психічним здоров'ям, не до кінця могли усвідомлювати свої дії.

Таких українців вивозили до міста Мелен (Франція) та за вигаданою заздалегідь легендою змушували оформлювати статус біженця. Після того, як людині такий статус було оформлено і вона починала отримувати перші грошові виплати, підозрювані відбирали у неї гроші.

У середньому "дохід" зловмисників із кожного такого "біженця" становив близько тисячі євро.

Для того, щоб притягнути творців злочинної схеми до відповідальності, українські поліцейські заручилися підтримкою колег із Франції. Внаслідок спецоперації в Україні вдалося затримати 16 підозрюваних. Ще вісім людей було затримано місцевими силовиками у Франції.

Обвинувальні акти вже направлені до суду.

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Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що 10 тисяч українських біженців в Ірландії почнуть примусово виселяти з 1 квітня. Для біженців не з України обставини ще гірші. Уряд намагається використати спортивні споруди, арт-галереї, конференц-зали та інші приміщення, де можна було б розмістити "ліжка, матраци та спальні мішки".

Ми також інформували, що українських біженців у Швейцарії зобов'язали продати свої автомобілі для отримання соцвиплат. Нові правила почали діяти з 15 березня 2023 року.