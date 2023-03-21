Требовал 120 тысяч: под Одессой на взятке "поймали" замкомандира воинской части (видео)

По данным следствия, за полученные деньги подчиненному обещали не проводить проверку из-за нехватки бронежилетов и гарантировали перевод в другое боевое подразделение.

Related video

В Одесской области заместитель командира воинской части задержан при получении неправомерной выгоды от солдата. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного бюро расследований от 21 марта.

Заместитель командира воинской части в Одесской области требовал со своего подчиненного взятку в размере 120 тысяч гривен, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Работники ГБР разоблачили на коррупции заместителя командира одной из воинских частей в Одесской области. Он требовал 120 тыс. грн от подчиненного военнослужащего за подписание документов на перевод в другое воинское подразделение", — говорится в сообщении.

При этом, действовал он не в одиночку, а в сотрудничестве с начальником вещественной службы воинской части. Они вступили в сговор и начали требовать с одного из военных средства за подписание обходного листа. Также взамен они пообещали не проводить проверку из-за нехватки бронежилетов в подразделении.

Они оба были задержаны во время получения части взятки в сумме 100 тысяч гривен.

"Их задержали правоохранители в порядке ст. 208 КПК Украины. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 грн каждому.", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля в Офисе генпрокурора сообщали, что на миллионной взятке попался кадровик теробороны. По версии следствия, подозреваемый требовал по 75 тысяч гривен с одного человека, а за 180 тысяч отдельно обещал военному избежать административной и уголовной ответственности.