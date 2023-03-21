Вимагав 120 тисяч: під Одесою на хабарі "спіймали" замкомандира військової частини (відео)

За даними слідства, за отримані гроші підлеглому обіцяли не проводити перевірку через брак бронежилетів і гарантували переведення в інший бойовий підрозділ.

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На Одещині заступник командира військової частини був затриманий під час отримання неправомірної вигоди від солдата. Про це йдеться в пресрелізі Державного бюро розслідувань від 21 березня.

Заступник командира військової частини на Одещині вимагав зі свого підлеглого хабар у розмірі 120 тисяч гривень, проте невдовзі його затримали співробітники правоохоронних органів.

"Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тис. грн від підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення в інший військовий підрозділ", — ідеться в повідомленні.

Водночас діяв він не наодинці, а у співпраці з начальником речової служби військової частини. Вони почали змову та почали вимагати від одного з військових кошти за підписання обхідного листа. Також натомість вони пообіцяли не проводити перевірку через брак бронежилетів у підрозділі.

Їх затримали під час отримання частини хабара в сумі 100 тисяч гривень.

"Їх затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрали запобіжний захід — утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 448 грн кожному", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого в Офісі генпрокурора повідомляли, що на мільйонному хабарі попався кадровик тероборони. За версією слідства, підозрюваний вимагав по 75 тисяч гривень із однієї особи, а за 180 тисяч окремо обіцяв військовому уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.