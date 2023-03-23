"Новая глава": в Украине открыли представительство Международного уголовного суда (фото)

Генпрокурор Андрей Костин назвал это событие "новой главой сотрудничества" и "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".

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В Украине открыли представительство Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В четверг, 23 марта, генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Гааге подписал соглашение об открытии представительства МУС в стране. Свою подпись на документе также поставил секретарь МУС Питер Льюис.

"Для меня — честь начать эту новую главу сотрудничества. Подписание документа — это еще одни шаг в обеспечении полной ответственности за международные преступления", — подчеркнул Костин.

Генпрокурор добавил, что Украина не остановится, пока все виновные в международных преступлениях против украинского народа не понесут соответсвующее наказание. В этот список Костин включил и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений РФ против Украины. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", — резюмировал Костин.

Генпрокурор Украины и секретарь МУС Питер Льюис подписали соглашение об открытие представительства суда в нашей стране Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

Международный уголовный суд: что это за организация

Международный уголовный суд — это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу.

Расположен в Гааге, но заседания суда могут проводиться в любой другой точке мира.

В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу.

Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС. Среди них — США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Напомним, Фокус 20 марта писал о том, на кого еще из руководства РФ могут выдать ордер в Гааге. Международный уголовный суд не будет "штамповать" ордера против российской верхушки каждый день, уверен эксперт в области международного права Борис Бабин. Тем не менее в Гааге могут принять решение об арестах военного руководства РФ, а также некоторых других руководителей страны-агрессора.

17 марта Фокус также писал, как в Украине и РФ отреагировали на решение суда в Гааге на арест Владимира Путина. В России вполне предсказуемо заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. В Украине назвали решение суда историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.