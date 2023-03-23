"Нова глава": в Україні відкрили представництво Міжнародного кримінального суду (фото)

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав цю подію "новою главою співробітництва" та "ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини".

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В Україні відкрили представництво Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У четвер, 23 березня, генеральний прокурор України Андрій Костін у Гаазі підписав угоду про відкриття представництва МКС у країні. Свій підпис на документі також поставив секретар МКС Пітер Льюїс.

"Для мене — честь розпочати цю нову главу співробітництва. Підписання документа — це ще один крок у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини", — наголосив Костін.

Генеральний прокурор додав, що Україна не зупиниться, доки всі винні у міжнародних злочинах проти українського народу не понесуть відповідне покарання. До цього списку Костін включив і найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розвитку більш справедливого світу", — резюмував Костін.

Генеральний прокурор України та секретар МКС Пітер Льюїс підписали угоду про відкриття представництва суду в нашій країні Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

Міжнародний кримінальний суд: що це за організація

Міжнародний кримінальний суд — перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого у 1998 році, офіційно розпочав свою роботу з 1 липня 2002 року.

У його компетенцію входять злочини, скоєні після набуття чинності Римського статуту.

Розташований у Гаазі, але засідання суду можуть проводитись у будь-якій іншій точці світу.

Низка країн принципово не погоджується з самою ідеєю МКС. Серед них — США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран.

Нагадаємо, Фокус 20 березня писав про те, на кого ще з керівництва РФ можуть видати ордер у Гаазі. Міжнародний кримінальний суд не "штампуватиме" ордери проти російської верхівки щодня, упевнений експерт у галузі міжнародного права Борис Бабін. Проте в Гаазі можуть ухвалити рішення про арешти військового керівництва РФ, а також деяких інших керівників країни-агресора.

17 березня Фокус також писав, як в Україні та РФ відреагували на рішення суду в Гаазі на арешт Володимира Путіна. У Росії цілком передбачувано заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. В Україні назвали рішення суду історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення та вивезення 16 тисяч українських дітей.