"Це не останній": юрист розказав, на арешт кого з керівництва РФ можуть видати ордери в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд не буде "штампувати" ордери проти російської верхівки кожного дня, впевнений експерт у галузі міжнародного права Борис Бабін. Втім, в Гаазі можуть прийняти рішення про арешти військового керівництва РФ, а також деяких цивільних керівників країни-агресора.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) може видати ордери на арешт військового керівництва РФ, а також деяких цивільних керівників країни-агресора. Про це в коментарі Фокусу розказав експерт у галузі міжнародного права, доктор юридичних наук і професор Борис Бабін.

"Я не думаю, що МКС буде штампувати ордери кожен день, але звісно це не останнє рішення про арешт російських посадовців. Там може бути доволі широкий перелік. Якщо вони почали безпосередньо з голови держави, то його підлеглі також можуть отримати "листи щастя" з Гааги", — підкреслює Бабін.

За його словами, в першу чергу мова йде про військове керівництво та окремих цивільних держслужбовців в Росії. Також аналогічне рішення в Гаазі можуть прийняти щодо так званих керівників окупаційних адміністрацій на території Україні, вважає експерт. Йдеться про "голову Криму" Сергія Аксьонова, ватажка бойовиків на Донеччині Дениса Пушиліна, його "колеги" з Луганська Леоніда Пасічника та інших.

Але це справа "не однієї хвилини", додає юрист. В Гаазі є певна процедура таких рішень: спочатку прокурори подають відповідний запит до суддів, які повинні розглянути питання і проголосувати. Тобто подальші ордери можуть зʼявитись лише через певний час.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, своєю чергою, також заявив, що прецедент притягнення Путіна до відповідальності започаткує цілу низку кримінальних справ стосовно представників військово-політичного керівництва Росії, які винні у воєнних злочинах під час війни в Україні.

Ордер для Путіна: президент РФ поїде до маріонеткової країни

Борис Бабін вважає, що російський лідер обовʼязково відреагує на рішення МКС певним чином. Так, варто очікувати, що Володимир Путін вирішить демонстративно поїхати до маріонеткової країни з офіційним візитом, щоб показати, що не боїться виданого на його арешт ордера. Експерт припускає, що президент РФ може відвідати Білорусь або якусь з центральноазійських країн, тісно повʼязаних з Росією.

Втім, такий візит буде разовим, підкреслює експерт.

Російський лідер останнім часом і так майже не виїжджав за межі країни. Рішення Гааги зробить для нього повністю неможливим візит в будь-яку західну країну. Навіть ті держави, що не ратифікували Римський статут, але загалом поважають міжнародне право і прагнуть позиціювати себе як цивілізовані, не приймуть на своїй території президента РФ.

Попри те, що лідер Росії не буде ризикувати і їздити по країнах, які можуть видати його суду, рішення Гааги щодо ордера є важливим, наголошує юрист.

По-перше, ордер для Путіна зміг посилити санкційну політику щодо Російської Федерації. Обмеження, що були накладені на Москву, країни Заходу тепер зможуть зняти тільки після арешту російського президента, пояснює експерт.

По-друге, рішення МКС підкреслює злочинність режиму Кремля. Сам ордер неможливо скасувати — остаточну крапку в цій історії зможе поставити лише засідання за присутністю самого Путіна в залі суду.

По-третє, прецеденти щодо видачі колишніх диктаторів в практиці МКС вже були. Так, у 2001 році було заарештовано президента Сербії, а потім Союзної Республіки Югославії Слободана Мілошевича, в тому ж році політика, якого звинувачували в скоєнні воєнних злочинів, передали міжнародному трибуналу.

Тож експерт не виключає, що ордер дійсно зможе дати реальний результат і змусити лідера РФ постати перед судом в Гаазі.

"Російський президент звинувачується в жахливих міжнародних злочинах і гірше для нього особисто може бути тільки вирок суду. Але це неможливо без його особистої присутності на засіданні в Гаазі", — додає експерт.

Нагадаємо, 17 березня Фокус також писав, як в Україні та РФ відреагували на рішення суду в Гаазі на арешт Володимира Путіна. У Росії цілком передбачувано заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. В Україні назвали рішення суду історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення і вивезення 16 тисяч українських дітей.