"Это не последний": юрист рассказал, на кого еще из руководства РФ могут выдать ордер в Гааге

Международный уголовный суд не будет "штамповать" ордера против российской верхушки каждый день, уверен эксперт в области международного права Борис Бабин. Тем не менее в Гааге могут принять решение об арестах военного руководства РФ, а также некоторых других руководителей страны-агрессора.

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Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест военного руководства РФ, а также некоторых гражданских руководителей страны-агрессора. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт в области международного права, доктор юридических наук и профессор Борис Бабин.

"Я не думаю, что МУС будет штамповать ордера каждый день, но, конечно, это не последнее решение об аресте российских чиновников. Там может быть достаточно широкий перечень. Если они начали непосредственно с главы государства, то его подчиненные также могут получить "письма счастья" из Гааги", — подчеркивает Бабин.

По его словам, в первую очередь речь идет о военном руководстве и отдельных гражданских госслужащих в России. Также аналогичное решение в Гааге могут принять в отношении так называемых руководителей оккупационных администраций на территории Украины, считает эксперт. Речь идет о "главе Крыма" Сергее Аксенове, лидере боевиков в Донецкой области Денисе Пушилине, его "коллеге" из Луганска Леониде Пасечнике и других.

Но это дело "не одной минуты", добавляет юрист. В Гааге есть определенная процедура таких решений: сначала прокуроры подают соответствующий запрос судьям, которые должны рассмотреть этот вопрос и проголосовать за него. То есть дальнейшие ордера могут появиться только через некоторое время.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, также заявил, что прецедент привлечения Путина к ответственности возбудит целый ряд уголовных дел в отношении представителей военно-политического руководства России, виновных в военных преступлениях в Украине.

Ордер для Путина: президент РФ поедет в марионеточную страну

Борис Бабин считает, что российский лидер обязательно отреагирует на решение МУС определенным образом. Так, стоит ожидать, что Владимир Путин решит демонстративно поехать в марионеточное государство с официальным визитом, чтобы показать, что не боится выданного на его арест ордера. Эксперт предполагает, что президент РФ может посетить Беларусь или какую-либо из центральноазиатских стран, тесно связанных с Россией.

Впрочем, подобный визит будет разовым, подчеркивает эксперт.

Российский лидер в последнее время и так почти не выезжал за пределы страны. Решение Гааги сделает для него невозможным визит в любую западную страну. Даже государства, не ратифицировавшие Римский устав, но в целом уважающие международное право и стремящиеся позиционировать себя как цивилизованные, не примут на своей территории президента РФ.

Несмотря на то, что лидер России не будет рисковать и ездить по странам, которые могут выдать его суду, решение Гааги по поводу ордера чрезвычайно важно, отмечает юрист.

Во-первых, ордер для Путина смог усилить санкционную политику в отношении Российской Федерации. Ограничения, наложенные на Москву, страны Запада теперь смогут снять только после ареста российского президента, объясняет эксперт.

Во-вторых, решение МУС подчеркивает преступность режима Кремля. Сам ордер невозможно отменить — окончательную точку в этой истории сможет поставить только заседание с присутствием самого Путина в зале суда.

В-третьих, прецеденты по выдаче бывших диктаторов в практике МУС уже были. Так, в 2001 году был арестован президент Сербии, а затем Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич. В том же году политика, которого обвиняли в совершении военных преступлений, передали международному трибуналу.

Так что эксперт не исключает, что ордер действительно сможет дать реальный результат и заставить лидера РФ предстать перед судом в Гааге.

"Российский президент обвиняется в ужасных международных преступлениях и хуже для него лично может быть только приговор суда. Но это невозможно без его личного присутствия на заседании в Гааге", — добавляет эксперт.

Напомним, 17 марта Фокус также писал, как в Украине и РФ отреагировали на решение суда в Гааге на арест Владимира Путина. В России вполне предсказуемо заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. В Украине назвали решение суда историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.