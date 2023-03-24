Не имеют права на беженство: беглецов-нарушителей возвращают обратно в Украину, — ГПСУ

Спикер пограничной службы Андрей Демченко отметил, что с первых дней войны ведомство активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, поэтому беглецы в любом случае будут притянуты к ответственности.

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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко высказался о беглецах-мужчинах, которые незаконно пытаются пересечь границу. О том, почему этого делать не стоит он рассказал в эфире телемарафона 24 марта.

С введением военного положения, когда появились ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста, значительно увеличилось количество граждан, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Как оказалось, даже если им удается обойти украинскую границу, то в дальнейшем у него бы не получилось устроиться в Европе. Беглецов-нарушителей возвращают обратно на родину, так как "они не могут быть "беженцами".

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Если бы этот мужчина, погибший на Тисе, попал в Румынию, его бы вернули на территорию Украины и привлекли бы к ответственности", — говорится в сообщении.

Многие из них сразу пытаются попросить для себя статус беженца, однако, как отметил спикер ГПСУ, оснований на это у них нет. Именно поэтому Андрей Демченко призвал всех тех, кто стоит за организацией подобных "путешествий" воздержаться от этого в будущем.

27 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что выезд мужчин за границу приведет к уничтожению Украины. По его словам, человек может жить так, как он хочет, в мирное, но не в военное время.