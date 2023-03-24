Не мають права на біженство: втікачів-порушників повертають назад в Україну, — ДПСУ

Речник прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що з перших днів війни відомство активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому втікачі у будь-якому разі будуть притягнуті до відповідальності.

Related video

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко висловився про втікачів-чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон. Про те, чому цього робити не варто, він розповів в ефірі телемарафону 24 березня.

Із запровадженням воєнного стану, коли з'явилися обмеження на виїзд із країни для чоловіків призовного віку, значно збільшилася кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Як виявилося, навіть якщо їм вдасться обійти український кордон, то надалі в них би не вийшло влаштуватися в Європі. Втікачів-порушників повертають назад на батьківщину, оскільки "вони не можуть бути "біженцями".

"Ми з початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Якби цей чоловік, який загинув на Тисі, потрапив до Румунії, його б повернули на територію України та притягнули б до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Багато хто з них одразу намагається попросити для себе статус біженця, однак, як зазначив речник ДПСУ, підстав на це в них немає. Саме тому Андрій Демченко закликав усіх тих, хто стоїть за організацією подібних "мандрівок" утриматися від цього в майбутньому.

27 лютого радник голови ОП Михайло Подоляк зазначав, що виїзд чоловіків за кордон призведе до знищення України. За його словами, людина може жити так, як вона хоче, у мирний, але не у воєнний час.