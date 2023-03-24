В Украину возвращаются холода: синоптики обещают до 17 см снега в некоторых областях

По словам синоптиков, на следующей неделе в страну придет средиземноморский циклон, несущий сильные осадки, ветры и похолодание. Тепло продержится еще немного в восточных регионах.

Related video

С 28 марта по 3 апреля в Украину придет серьезная смена погоды, характеризующаяся зимним ненастьем: снегопады, сильный ветер, грозы и ливни. Об этом сообщает народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, вследствие поступления ряда активных циклонов с запада, по всей Украине ожидается значительное похолодание, которое будет продолжаться с конца мая по начало апреля.

"Везде кроме южных и восточных областей, пройдут дожди с переходом в сильный снег, местами снеговой покров вырастет до 14-17 см, в восточных областях, 28 марта, возможны сильные ливни с грозами и шквалами, кстати также в большинстве областей, будет достаточно ветрено", — пишет Щедрин.

Фото из Facebook Щедрина

Синоптик уточняет, что сильные дожди с переходом в мокрый снег и снегопады пройдут везде, кроме южных и восточных областей, покров снега может составить от 14 до 17 сантиметров. В восточных же областях, по его словам, с 28 марта ожидаются сильные ливни с грозами и шквалами.

Значительное ухудшение погоды ожидается уже в эти выходные

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, в субботу, 25 марта в западных и местами и в северных областях, ожидаются дожди. На большей части территории страны пройдут дожди с грозами. В Карпатах пройдет дождь, переходящий в мокрый снег.

Также о грядущем похолодании и осадках предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в течение 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

"С 27 марта ощутимо похолодает на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов". В Украину в намеченные дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами, который принесет осадки и сильный ветер", — сообщила Диденко.

Напомним, на днях синоптики сообщали о том, что погода в некоторых регионах Украины будет очень теплой, но жителей Закарпатской и Ивано-Франковской областей предупредили о лавинной опасности 3-го уровня.