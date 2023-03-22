Местами до +20: погода в Украине 23 марта будет теплой, но в Карпатах угроза лавин (карта)

По словам синоптика Натальи Диденко, сухая погода с незначительной облачностью будет преобладать. А Украинский гидрометеорологический центр предупреждает жителей западных регионов о лавинной опасности 3-го уровня.

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Погода на завтра, 23 марта, в Украине ожидается по-весеннему теплой, температура воздуха в среднем будет в пределах от +12 до +18 градусов. В западных же регионах столбит термометр поднимется и вовсе до +20. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, каких-либо существенных осадков не предвидится, облачность, если и будет, то небольшой. Сухая погода с незначительной облачностью будет преобладать.

Киеву погода на завтра подготовила настоящий весенний праздник: воздух прогреется до +15+17 градусов. Будет без существенных осадков.

Холодная воздушная масса затронет вначале западные области Украины, и дальше распространится на другие области. Стоит быть готовыми даже к снегу.

Погода на завтра — прогноз по Карпатам

Гидрометцентр Украины предупредил жителей Закарпатской и Ивано-Франковской областей о лавинной опасности 3-го уровня.

Лавинная опасность в Карпатах

В упомянутых регионах 22-23 марта на высокогорье возможен сход средних и больших лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — пишут синоптики.

Напомним, в прогнозе на предыдущий день синоптик Наталья Диденко говорила о небольших осадках в северных областях страны.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине ожидается весеннее тепло с обильными дождями.