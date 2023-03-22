Подекуди до +20: погода в Україні 23 березня буде теплою, але в Карпатах загроза лавин (карта)

За словами синоптика Наталії Діденко, суха погода з невеликою хмарністю переважатиме. А Український гідрометеорологічний центр попереджає мешканців західних регіонів про лавинну небезпеку 3-го рівня.

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Погода на завтра, 23 березня, в Україні очікується по-весняному тепла, температура повітря в середньому буде в межах від +12 до +18 градусів. У західних регіонах стовпчик термометр підніметься і зовсім до +20. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, якихось істотних опадів не передбачається, хмарність, якщо й буде, то невелика. Суха погода з невеликою хмарністю переважатиме.

Києву погода на завтра підготувала справжнє весняне свято: повітря прогріється до +15+17 градусів. Без істотних опадів.

Холодна повітряна маса торкнеться спочатку західних областей України, і далі пошириться на інші області. Варто бути готовими навіть до снігу.

Погода на завтра — прогноз по Карпатах

Гідрометцентр України попередив мешканців Закарпатської та Івано-Франківської областей про лавинну небезпеку 3-го рівня.

Лавинна небезпека у Карпатах

У згаданих регіонах 22-23 березня на високогір'ї можливе сходження середніх та великих лавин.

"Радимо утриматися від походів на високогір'я", — пишуть синоптики.

Нагадаємо, у прогнозі на попередній день синоптик Наталія Діденко говорила про невеликі опади у північних областях країни.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні очікується весняне тепло із рясним дощем.