Температура підніметься до +16: синоптики розповіли, на яку погоду очікувати 22 березня (мапа)

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала на завтра плюсову температуру та невеликі опади в північних регіонах України. А метеорологи "Укргідрометцентру" попередили мешканців Чернігівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей про небезпечні природні явища.

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В Україну 22 березня прийде справжнє весняне тепло: стовпчик термометра в деяких областях підніметься до позначки +16 градусів. Такий прогноз погоди на завтра дала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у "Фейсбуці".

За її словами, у середу протягом дня температура повітря очікується на рівні +10…+16.

У центральних регіонах, на півночі України й на Одещині можливі невеликі дощі.

На заході країни без істотних опадів.

На сході та півдні буде сухо та навіть сонячно.

"У Києві в середу можливий невеликий дощ, однак і прояснення будуть. Тобто нічого серйозного та затяжного. Денна температура повітря коливатиметься в межах +12 градусів", — написала Діденко.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує 22 березня суху та сонячну погоду для всієї України Фото: facebook / Наталья Диденко

Погода на завтра, 22 березня: який прогноз дав "Укргідрометцентр"

В "Укргідрометцентрі" синоптики також дали прогноз погоди на завтра. За їхньою інформацією, в Україні збережеться тепла погода без опадів. Протягом дня в усіх куточках країни хмарно з проясненнями.

На заході вночі стовпчик термометра покаже +1...+5 градусів, а вдень підніметься до позначок +11...+15. Вітер — південно-західний із поривами 3-8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на завтра сприятливий для мешканців центрального регіону. Там уночі очікується +3…+6 градусів. Вдень ртутний стовпчик покаже +10…+15. Вітер південно-східний із поривами 3-8 метрів за секунду.

На сході країни нічна температура коливатиметься від 0 до +5. Удень повітря прогріється до +10…+14. Вітер — південно-західний із поривами 3-8 метрів за секунду.

Синоптики дали прогноз погоди на завтра й для мешканців південних регіонів. Там уночі очікується +3…+5 градусів. Удень термометр покаже +10…+14.

На півночі України стовпчик термометра покаже +3…+5 градусів уночі та +10…+13 — вдень.

Прогноз погоди на завтра обіцяє невелику хмарність у Києві. Вночі буде +3…+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +11…+13. Вітер — південно-західний із поривами 3-8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на завтра: українців попередили про небезпеку

Метеорологи "Укргідрометцентру" наголосили, що обережність необхідно виявляти мешканцям Чернігівської області. У цьому регіоні оголошено небезпеку II рівня (помаранчевий). Це пов'язано з підвищенням рівня води в суббасейні річки Десна.

Прогноз погоди на завтра також говорить про те, що небезпека чатує на мешканців західної, східної та центральної частин Закарпатської області, а також українців, які проживають в Івано-Франківській області. У цих регіонах оголошено ІІІ рівень небезпеки. Це пов'язано з таненням старого снігового покриву.

Метеорологи "Укргідрометцентру" попередили українців про небезпечні явища природи Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Нагадаємо, 14 березня в Київ прийшла метеорологічна весна. Як розповіли в Центральній геофізичній обсерваторії України, минула зима тривала 110 днів — із 17 листопада по 6 березня. Це на два тижні перевищує середні багаторічні показники.

Крім того, 1 березня командувач Силами підтримки ЗСУ генерал Дмитро Герега розповів про те, як бійці української армії використовують прогноз погоди від гідрометеорологічних підрозділів під час планування, підготовки та ведення бойових дій.