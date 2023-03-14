На шість днів пізніше, ніж зазвичай: у Київ прийшла метеорологічна весна

Як розповідають у Центральній геофізичній обсерваторії України, минула зима тривала 110 днів — із 17 листопада до 6 березня. Це на два тижні перевищує середні багаторічні показники.

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В українську столицю прийшла метеорологічна весна. Про це у вівторок, 14 березня, повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

В обсерваторії уточнюють, що із 7 березня середньодобова температура повітря стабільно перевищувала нуль градусів.

"У Київ прийшла метеорологічна весна, що на шість днів пізніше, ніж зазвичай", — зокрема, йдеться в повідомленні.

Майже сто років тому в цей час у Києві фіксували 20-градусний мороз

Метеорологічна весна настає, коли середньодобова температура кілька діб поспіль перевищує 0 градусів.

Учені розповідають, що зима розпочалася 17 листопада й завершилася 6 березня. Отже, вона тривала 110 днів. Це на два тижні перевищує середні багаторічні показники.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління. За її словами, вже у вихідні — 18-19 березня — в більшість регіонів повернеться весняне тепло.

1 березня командувач Силами підтримки ЗСУ генерал Дмитро Герега розповів про те, як бійці української армії використовують прогноз погоди від гідрометеорологічних підрозділів під час планування, підготовки та ведення бойових дій.