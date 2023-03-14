На шесть дней позже, чем обычно: в Киев пришла метеорологическая весна
Как рассказывают в Центральной геофизической обсерватории Украины, минувшая зима длилась 110 дней — с 17 ноября по 6 марта. Это на две недели превышает средние многолетние показатели.
В украинскую столицу пришла метеорологическая весна. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
В обсерватории уточняют, что начиная с 7 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышала ноль градусов.
"В Киев пришла метеорологическая весна, что на шесть дней позже обычного", — в частности, говорится в сообщении.
Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура несколько суток подряд превышает 0 градусов.
Ученые рассказывают, что зима началась 17 ноября и завершилась 6 марта. Таким образом, она длилась 110 дней. Это на две недели превышает средние многолетние показатели.
Напомним, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет потепление. По ее словам, уже на выходных — 18-19 марта — в большинство регионов вернется весеннее тепло.
1 марта командующий Силами поддержки ВСУ генерал Дмитрий Герега рассказал о том, как бойцы украинской армии используют прогноз погоды от гидрометеорологических подразделений во время планирования, подготовки и ведения боевых действий.