На шесть дней позже, чем обычно: в Киев пришла метеорологическая весна

Как рассказывают в Центральной геофизической обсерватории Украины, минувшая зима длилась 110 дней — с 17 ноября по 6 марта. Это на две недели превышает средние многолетние показатели.

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В украинскую столицу пришла метеорологическая весна. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

В обсерватории уточняют, что начиная с 7 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышала ноль градусов.

"В Киев пришла метеорологическая весна, что на шесть дней позже обычного", — в частности, говорится в сообщении.

Почти сто лет назад в это время в Киеве фиксировали 20-градусный мороз

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура несколько суток подряд превышает 0 градусов.

Ученые рассказывают, что зима началась 17 ноября и завершилась 6 марта. Таким образом, она длилась 110 дней. Это на две недели превышает средние многолетние показатели.

Напомним, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет потепление. По ее словам, уже на выходных — 18-19 марта — в большинство регионов вернется весеннее тепло.

1 марта командующий Силами поддержки ВСУ генерал Дмитрий Герега рассказал о том, как бойцы украинской армии используют прогноз погоды от гидрометеорологических подразделений во время планирования, подготовки и ведения боевых действий.