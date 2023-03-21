Температура поднимется до +16: синоптики рассказали, какая погода ожидается 22 марта (карта)

Синоптик Наталка Диденко спрогнозировала на завтра плюсовую температуру и небольшие осадки в северных регионах Украины. А метеорологи "Укргидрометцентра" предупредили жителей Черниговской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей об опасных природных явлениях.

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В Украину 22 марта придет настоящее весенне тепло: столбик термометра в некоторых областях поднимется до отметки в +16 градусов. Такой прогноз погоды на завтра дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в среду в течение дня температура воздуха ожидается на уровне +10…+16.

В центральных регионах, на севере Украины и в Одесской области возможны небольшие дожди.

На западе страны – без существенных осадков.

На востоке и юге будет сухо и даже солнечно.

"В Киеве в среду возможен небольшой дождь, однако и прояснения будут. То есть ничего серьезного и затяжного. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов", — написала Диденко.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует 22 марта сухую и солнечную погоду для всей Украины Фото: facebook / Наталья Диденко

Погода на завтра, 22 марта: какой прогноз дал "Укргидрометцентр"

В "Укргидрометцентре" синоптики также дали прогноз погоды на завтра. По их информации, в Украине сохранится теплая погода без значительных осадков. На протяжении дня во всех уголках страны — облачно с прояснениями.

На западе ночью столбик термометра покажет +5…+1 градус, а днем поднимется до отметок в +11…+15. Ветер — юго-западный с порывами 3-8 метра в секунду.

Прогноз погоды на завтра благоприятен для жителей центрального региона. Там ночью ожидается +6…+3 градуса. Днем ртутный столбик покажет +10…+15. Ветер юго-восточный с порывами 3-8 метра в секунду.

На востоке страны ночная температура будет колебаться в пределах от 0 до +5. Днем воздух прогреется до +10…+14. Ветер — юго-западный с порывами 3-8 метра в секунду.

Синоптики дали прогноз погоды на завтра и для жителей южных регионов. Там ночью ожидается +5…+3 градуса. Днем термометр покажет +10…+14.

На севере Украины столбик термометра покажет +5…+3 градуса ночью и 10…+13 — днем.

Прогноз погоды на завтра обещает небольшая облачность в Киеве. Ночью будет +5…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +11…+13. Ветер — юго-западный с порывами 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на завтра: украинцев предупредили об опасностях

Метеорологи "Укргидрометцентра" подчеркнули, что осторожность необходимо проявлять жителям Черниговской области. В этом регионе объявлена опасность II уровня (оранжевый). Это связанно с повышением уровня воды в суббасейне реки Десна.

Прогноз погоды на завтра также говорит о том, что опасность подстерегает жителей западной, восточной и центральной частей Закарпатской области, а также украинцев, которые проживают в Ивано-Франковской области. В этих регионах объявлен III уровень опасности. Это связанно с таянием старого снежного покрова.

Метеорологи "Укргидрометцентра" предупредили украинцев об опасных явлениях природы Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Напомним, 14 марта в Киев пришла метеорологическая весна. Как рассказали в Центральной геофизической обсерватории Украины, минувшая зима длилась 110 дней — с 17 ноября по 6 марта. Это на две недели превышает средние многолетние показатели.

Кроме того 1 марта командующий Силами поддержки ВСУ генерал Дмитрий Герега рассказал о том, как бойцы украинской армии используют прогноз погоды от гидрометеорологических подразделений во время планирования, подготовки и ведения боевых действий.