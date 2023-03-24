В Україну повертаються холоди: синоптики обіцяють до 17 см снігу в деяких областях

За словами синоптиків, наступного тижня в країну прийде середземноморський циклон, який несе сильні опади, вітри та похолодання. Тепло протримається ще трохи в східних регіонах.

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Із 28 березня по 3 квітня в Україну прийде серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою: снігопадами, сильним вітром, грозами та зливами. Про це повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, внаслідок надходження низки активних циклонів із заходу по всій Україні очікується значне похолодання, яке триватиме з кінця травня до початку квітня.

"Скрізь, окрім південних і східних областей, пройдуть дощі з переходом у сильний сніг, місцями сніговий покрив зросте до 14-17 см, у східних областях 28 березня можливі сильні зливи з грозами та шквалами, до речі, також у більшості областей буде досить вітряно", — пише Щедрін.

Фото з Facebook Щедріна

Синоптик уточнює, що сильні дощі з переходом у мокрий сніг і снігопади пройдуть скрізь, крім південних і східних областей, покрив снігу може становити від 14 до 17 сантиметрів. У східних областях, за його словами, з 28 березня очікуються сильні зливи з грозами та шквалами.

Значне погіршення погоди очікується вже цими вихідними

За даними синоптиків із "Укргідрометцентру", у суботу, 25 березня, у західних і місцями в північних областях очікуються дощі. На більшій частині країни пройдуть дощі з грозами. У Карпатах пройде дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

Також про майбутнє похолодання й опади попереджає синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, протягом 28-29 березня в більшості областей України очікується суттєве похолодання.

"Із 27 березня відчутно похолодає на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря 28-29 березня в більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів". В Україну в ці дні планує прибути південний активний циклон із районів Середземномор'я з атмосферними фронтами, який принесе опади й сильний вітер", — повідомила Діденко.

Нагадаємо, днями синоптики повідомляли про те, що погода в деяких регіонах України буде дуже теплою, але жителів Закарпатської та Івано-Франківської областей попередили про лавинну небезпеку 3-го рівня.