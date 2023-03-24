Тимоти Снайдер встретился с бойцом ВСУ, который читал его книгу в окопе (фото)

Военнослужащий Александр Ширшин назвал встречу "случайной неслучайностью" и поблагодарил активистов за предоставленную возможность.

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В пятницу, 24 марта, стало известно о встрече известного американского историка Тимоти Снайдера с украинским военным, фотографии которого разлетелись в сети. На них воин читал книгу публициста. Соответствующий пост опубликовал сам боец Александр Ширшин у себя в Facebook.

История в окопе

Напомним, 2 января 2023 американский историк, специалист по Восточной Европе, и публицист Тимоти Снайдер , который с первых дней полномасштабного вторжения оказывает Украине свою поддержку, выложил в своем Twitter трогательное фото, на котором солдат, укрытый в окопе читает его книгу "Дорога к несвободе. Россия, Европа, Америка", вышедшую в 2018 году.

Тогда Снайдер подписал фото на украинском языке: "высшая честь для автора — читатель".

В пятницу, тот самый боец, которого зовут Александр Ширшин, опубликовал в своем Facebook совместное фото с любимым автором и его книгой.

"Случайно неслучайная встреча. Спасибо Ukrainian Catholic University и Roman Nazarenko за эту возможность сегодня! Отдельное спасибо Juliy Morozov за контакты и онлайн знакомство с преданным другом Украины. Благодарю вас Тимати за вашу работу и поддержку. Горжусь, что знаком с вами", — делится с подписчиками Ширшин.

О чем книга?

На страницах "Дороги к несвободе" Снайдер описал свои исследования влияния философа Ивана Ильина на президента РФ Владимира Путина и становление России в целом. Автор описал драматические события в Украине, США, Европе и России в период с 2011 по 2016 гг.

Снайдер уделил особое внимание внешней и внутренней политике РФ в тот период времени и описал процесс монополизации коррупции за период правления Путина в качестве президента. Также он писал о Революции достоинства, протестных акциях в Москве и многих других исторических событиях, повлиявших на мировую политику того времени.

В феврале стало известно, что профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1,2 миллиона на систему противодействия вражеским дронам "Ловца шахедов" для ВСУ.

22 марта стало известно, что Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина получил двух новых почетных докторов. На заседании Ученого совета было принято решение присвоить звание почетных докторов музыканту Святославу Вакарчуку и американскому историку Тимоти Снайдеру.

В марте 2023 года Тимоти Снайдер произнес историческую речь о зарождении термина "русофобия" на заседании Совета Безопасности ООН 14 февраля 2023 года.