Тімоті Снайдер зустрівся з бійцем ЗСУ, який читав його книгу в окопі (фото)

Воєннослужбовець Олександр Ширшин назвав зустріч "випадковою невипадковістю" та подякував активістам за надану можливість.

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У п'ятницю, 24 березня, стало відомо про зустріч відомого американського історика Тімоті Снайдера з українським воєнним, фотографії якого розлетілися у мережі. Там воїн читав книгу публіциста. Відповідний пост опублікував сам боєць Олександр Ширшин у Facebook.

Історія в окопі

Нагадаємо, 2 січня 2023 року американський історик, фахівець зі Східної Європи, та публіцист Тімоті Снайдер, який з перших днів повномасштабного вторгнення надає Україні свою підтримку, виклав у своєму Twitter зворушливе фото, на якому солдат, у окопі, читає його книгу "Дорога до несвободи". Росія, Європа, Америка", що вийшла в 2018 році.

Тоді Снайдер підписав фото українською мовою: "найвища честь для автора — читач".

У п'ятницю той самий боєць, якого звати Олександр Ширшин, опублікував у своєму Facebook спільне фото з улюбленим автором та його книгою.

"Випадково невипадкова зустріч. Дякую Ukrainian Catholic University та Roman Nazarenko за цю можливість сьогодні! Окреме дякую Juliy Morozov за контакти та онлайн знайомство з відданим другом України. Дякую вам Тімоті за вашу роботу та підтримку. Пишаюся, що знайомий з вами", — ділиться з підписниками Ширшин.

Про що книга

На сторінках "Дороги до несвободи" Снайдер описав свої дослідження впливу філософа Івана Ільїна на президента РФ Володимира Путіна та становлення Росії загалом. Автор описав драматичні події в Україні, США, Європі та Росії у період з 2011 по 2016 роки.

Снайдер приділив особливу увагу зовнішній та внутрішній політиці РФ у той період часу та описав процес монополізації корупції за період правління Путіна як президента. Також він писав про Революцію гідності, протестні акції в Москві та багато інших історичних подій, що вплинули на світову політику того часу.

У лютому стало відомо, що професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1,2 мільйона на систему протидії ворожим дронам "Ловця шахідів" для ЗСУ.

22 березня стало відомо, що Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна отримав двох нових почесних лікарів. На засіданні Вченої ради було ухвалено рішення присвоїти звання почесних докторів музикантові Святославу Вакарчуку та американському історику Тімоті Снайдеру.

У березні 2023 року Тімоті Снайдер виголосив історичну промову про зародження терміну "русофобія" на засіданні Ради Безпеки ООН 14 лютого 2023 року.