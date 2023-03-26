В Бердянске оккупанты заставляют жителей получать спецпропуска, — Генштаб

Пропуска должны быть у всех, кто планирует перемещаться по оккупированной территории Запорожской области. Перед его получением местным жителям нужно успешно пройти фильтрацию.

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Оккупационные власти Запорожской области обязали жителей Бердянска до 1 апреля получить специальные пропуска для перемещения по занятой россиянами территории региона. Пропуска будут выдаваться отдельно как для физлиц, так и на транспортные средства. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В публикации отмечается, что пропуска будут выдаваться в городской комендатуре, а для того, чтобы ее получить местным жителям нужно успешно пройти фильтрацию.

"В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая "администрация" выдала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации", — говорится в сообщении.

Кроме того по данным Центра национального сопротивления , в последнее время оккупанты усилили фильтрационные меры и запугивают население Запорожской области. В частности проводят рейды и "профилактические обыски" и угрожают тем гражданам, у которых нет российских паспортов.

"Так, россияне совершили рейд в селе Азовском, где провели "профилактические обыски" и угрожали жителям, у которых нет российских паспортов. Целью таких репрессивных мер является психологическое давление, чтобы заставить местных получить вражескую макулатуру", — говорится в публикации.

Отмечается, что кремлевские кураторы оказывают давление на оккупационные власти региона из-за низких темпов паспортизации. Местные жители неохотно оформляют российские документы и саботируют их получение.

Напомним, российские оккупанты устраивают рейды по домам жителей временно оккупированного Бердянска в Запорожской области. Как сообщили 8 марта в Центре национального сопротивления, Москва дала задание "властям" региона посещать дома горожан, которые не пускают своих детей в открытые оккупационные "школы".