В Бердянске оккупанты угрожают родителям отобрать детей, которые не ходят в школу, — ЦНС

Захватчики устраивают давление на школьников, чтобы навязать взгляды Кремля и собственное видение истории. Кроме того, 14-летних подростков заставляют получать российский паспорт.

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Российские захватчики устраивают рейды по домам жителей временно оккупированного Бердянска в Запорожской области. Ищут родителей детей, которые не посещают "школы", заявляют в Центре национального сопротивления.

"Властям" на оккупированных территориях пришло задание посещать дома горожан, которые не пускают своих детей в открытые оккупационные "школы". Кроме того, на детей 14-летнего возраста идет давление, дабы те получили как можно скорее паспорт гражданина Российской Федерации.

"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС добавляют, что в таких "школах" на детей идет огромное давление в попытках навязать взгляды Кремля, а также российского видения истории.

"Россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира", — говорится далее в сообщении.

13 февраля в "ЦНС" сообщали, что россияне массово заселяют школы на оккупированной территории Луганщины. Российские агрессоры занимают учебные учреждения, которые находятся далеко от фронта, а детей под видом "защиты от ОРЗ" отправляют учиться дома.

8 ноября росСМИ писали, что в РФ планируют ввести в школах начальную военную подготовку. Российских детей будут учить обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами Ф-1 и РГД-5. Депутаты недовольны, что мобилизованные в РФ не имеют опыта боевой подготовки, поэтому решили готовить потенциальных солдат со школы.