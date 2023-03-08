У Бердянську окупанти погрожують батькам відібрати дітей, які не ходять до школи — ЦНС

Загарбники влаштовують тиск на школярів, щоб нав'язати погляди Кремля та власне бачення історії. Крім того, 14-річних підлітків змушують отримувати російські паспорти.

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Російські загарбники влаштовують рейди будинками мешканців тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області. Шукають батьків дітей, які не відвідують "школу", заявляють у Центрі національного спротиву.

"Владі" на окупованих територіях прийшло завдання відвідувати будинки городян, які не пускають своїх дітей у відкриті окупаційні "школи". Крім того, на дітей 14-річного віку йде тиск, щоб ті отримали якнайшвидше паспорт громадянина Російської Федерації.

"До батьків приходять з обшуками, щоб перевірити техніку щодо навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм загрожують штрафами і тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи", — йдеться ув повідомленні.

Крім того, в ЦНС додають, що в таких "школах" на дітей іде величезний тиск у спробах нав'язати погляди Кремля, а також російського бачення історії.

"Росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "російського світу", — йдеться далі в повідомленні.

13 лютого у "ЦНС" повідомляли, що росіяни масово заселяють школи на окупованій території Луганщини. Російські агресори займають навчальні заклади, які знаходяться далеко від фронту, а дітей під виглядом "захисту від ГРВІ" відправляють вчитися вдома.

8 листопада росЗМІ писали, що в РФ планують запровадити у школах початкову військову підготовку. Російських дітей навчатимуть поводитися з автоматом Калашникова та ручними гранатами Ф-1 та РГД-5. Депутати незадоволені, що мобілізовані в РФ не мають досвіду бойової підготовки, тож вирішили готувати потенційних солдатів зі школи.