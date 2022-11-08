"Щоб протистояли ворогові": в РФ хочуть запровадити у школах початкову військову підготовку

Російських дітей навчатимуть поводитися з автоматом Калашникова та ручними гранатами Ф-1 та РГД-5. Депутати незадоволені, що мобілізовані в РФ не мають досвіду бойової підготовки, тож вирішили готувати потенційних солдат зі школи.

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Міністерство освіти РФ розробляє навчальний курс початкової військової підготовки, який мають намір запровадити у школах і коледжах. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

"Наразі організовано розробку навчального курсу ПВП у межах часу, відведеного інструкцією на навчання громадян початковим знанням у галузі оборони в освітніх організаціях", — розповіла заступниця міністра освіти Тетяна Васильєва.

За її словами, на військову підготовку в установах середньої і професійної освіти відводиться 35 годин протягом п'яти днів.

Чиновниця уточнює, що до обов'язкової частини "Основ безпеки життєдіяльності" входять модулі з питаннями щодо початкової військової підготовки. У жовтні Міносвіти також планувало додати в курс ОБЖ військову та медичну підготовку. Школярам 10-х та 11-х класів хочуть розповідати про те, як поводитися з автоматом Калашникова або ручними гранатами Ф-1 та РГД-5.

Міноборони Росії, зі свого боку, також підтримало запровадження навчального курсу ПВП у школах і профтехучилищах. Перший заступник міністра Валерій Герасимов вважає, що на предмет треба виділити 140 годин і викладати його протягом останніх двох років навчання.

[ + – ] Російських дітей хочуть зі школи готувати до війни

Зі школярів — у солдати

Ініціативу готові підтримати в усіх фракціях російського парламенту. Депутати вважають, що до викладання ПВП мають допускатися лише люди з реальним бойовим досвідом.

За словами глави фракції "Справедливая Россия — За правду" Сергія Миронова, введення у шкільну дисципліну уроків із військової підготовки дозволить вирішити одразу кілька завдань. Так, на його думку, війна в Україні показала, що мобілізовані в РФ не мають достатнього досвіду для участі у бойових діях.

"З початком проведення спеціальної військової операції [повномасштабної війни в Україні] це питання постало особливо гостро. Введення такого предмету в школах дозволить провести планомірну підготовку громадян до можливого протистояння з ворогом", — прокоментував він журналістам.

За його словами, важлива не лише технічна підготовка, а й психологічна.

Також Сергій Миронов упевнений, що запровадження таких курсів дозволить працевлаштувати "десятки тисяч людей" з досвідом ведення бойових дій.

Як пишуть журналісти, ініціатива щодо повернення у російську шкільну програму уроків початкової військової підготовки виходить від депутатів Держдуми Яна Лантратова та Володимира Павлова.

Нагадаємо, росіяни хочуть возити дітей на екскурсії в окупований і зруйнований Маріуполь на човні "Змій Горинич". Російська організація виграла президентський грант на створення "Донбаської богатирської застави" в окупованому місті на березі Азовського моря. Загарбники хочуть проводити там "свято змагань, ігор і забав".