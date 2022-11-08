"Чтобы противостояли врагу": в РФ хотят ввести в школах начальную военную подготовку

Российских детей будут учить обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами Ф-1 и РГД-5. Депутаты недовольны, что мобилизованные в РФ не имеют опыта боевой подготовки, поэтому решили готовить потенциальных солдат со школы.

Related video

Министерство просвещения РФ разрабатывает учебный курс начальной военной подготовки, который намерены ввести в школах и колледжах. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях", — рассказала заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

По ее словам, на военную подготовку в учреждениях среднего и профессионального образования отводится 35 часов в течение пяти дней.

Чиновница уточняет, что в обязательную часть "Основ безопасности жизнедеятельности" входят модули с вопросами по начальной военной подготовке. В октябре минпросвещения также планировало включить в курс ОБЖ военную и медицинскую подготовку. Школьникам 10-х и 11-х классов хотят рассказывать о том, как обращаться с автоматом Калашникова или ручными гранатами Ф-1 и РГД-5.

Минобороны России, в свою очередь, также поддержало введение учебного курса НВП в школах и профтехучилищах. Первый замминистра Валерий Герасимов считает, что на предмет надо выделить 140 часов и преподавать его в течение последних двух лет обучения.

[ + – ] Российских детей хотят со школы готовить к войне

Из школьников –– в солдаты

Инициативу готовы поддержать во всех фракциях российского парламента. Депутаты считают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с реальным боевым опытом.

По словам глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, введение в школьную дисциплину уроков по военной подготовки позволит решить сразу несколько задач. Так, по его мнению, война в Украине показала, что мобилизованные в РФ не имеют достаточного опыта для участия в боевых действиях.

"С началом проведения специальной военной операции [полномасштабной войны в Украине] этот вопрос встал особенно остро. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом", –– прокомментировал он журналистам.

По его словам, важна не только техническая подготовка, но и психологическая.

Также Сергей Миронов уверен, что введение таких курсов позволит трудоустроить "десятки тысяч людей" с опытом ведения боевых действий.

Как пишут журналисты, инициатива по возвращению в российскую школьную программу уроков начальной военной подготовки исходит от депутатов Госдумы Яна Лантратова и Владимира Павлова.

Напомним, россияне хотят возить детей на экскурсии в оккупированный и разрушенный Мариуполь на ладье "Змей Горыныч". Российская организация выиграла президентский грант на создание "Донбасской богатырской заставы" в оккупированном городе на берегу Азовского моря. Захватчики хотят проводить там "праздник состязаний, игр и забав".