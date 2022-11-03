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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне хотят возить детей на экскурсии в разрушенный Мариуполь на ладье "Змей Горыныч"

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Российских детей будут возить в разрушенный оккупированный Мариуполь на экскурсии

Российская организация выиграла президентский грант на создание "Донбасской богатырской заставы" в оккупированном городе на берегу Азовского моря. Захватчики хотят проводить там "праздник состязаний, игр и забав".

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Российская организация "Святорусское богатырство" выиграла президентский грант на создание "Донбасской богатырской заставы" в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Описание пропагандистского проекта размещено на сайте Президентского фонда культурных инициатив РФ.

Как уточняется, российский проект получил грант в размере 10 млн рублей [6 млн грн].

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Проект о создании "Донбасской богатырской заставы" в Мариуполе

В рамках проекта оккупанты планируют возить детей в разрушенный украинский город на ладье "Змей Горыныч".

"Устройство "Донбасской богатырской заставы" покажет всему миру, что мы –– вместе, что Россия и Донбасс и освобожденные территории — единый славянский народ с одной историей, с одним языком, с одной культурой, с одним мировоззрением и одними духовными и нравственными ценностями. Наше сближение — возвращение к своим корням и единой цивилизационной основе, которой всегда была Святая Русь", –– в частности, говорится в описании проекта.

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Российским детям будут показывать оккупированный украинский город

Оккупанты также пишут, что экскурсия на ладье "Змей Горыныч" якобы принесет "столько радости в этот регион скорби и печали, что все жители, и дети и взрослые, почувствуют духовную победу".

Захватчики намерены организовать в Мариуполе на берегу Азовского моря "праздник состязаний, игр и забав" под названием "Богатырская силушка". Как считают в стране-агрессоре, это поможет организовать туристический поток граждан РФ на оккупированные украинские территории.

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В стране-агрессоре надеются организовать туристический поток граждан РФ на оккупированные территории Украины

Напомним, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского ребенка из оккупированного Мариуполя Донецкой области. По ее словам, в стране-агрессоре переместили 2 тысячи детей из украинских социальных учреждений.

Ранее Фокус рассказывал, что люди в оккупированном Мариуполе продолжают жить в палатках, а новые дома россияне раздают своим.